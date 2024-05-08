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Нацизм Путина не имеет границ — обращение Зеленского к украинцам

8 мая 2024 15:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Обращение Владимира Зеленского в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Президент Украины обратился к гражданам в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Владимир Зеленский подчеркнул, что нацизм российского диктатора Владимира Путина нет границ и подобен нацизму Адольфу Гитлеру.

Соответствующее видеообращение обнародовано на официальном канале главы государства в Telegram в среду, 8 мая.

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В преддверии Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне РФ в очередной раз атаковала украинские города, запустив почти 60 ракет и более 20 шахедов против обеспечивающих жизнь гражданских объектов.

Каков он нацизм Российского государства

"Такими же руинами, как и в Украине, Россия угрожает и другим государствам мира. Именно это и есть современный нацизм, укоренившийся в Кремле и желающий править пожизненно. Он подменяет закон насилием, а правду своими желаниями. Как и тот нацизм Гитлера, этот нацизм Путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались" , — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что граница есть и будет, и российским нацистам ее не пересечь.

Это храбрость всех, кто противостоит злу. Это решимость каждого, кто останавливает руины и спасает людей от истребления и унижения. чтобы почтить защиту жизни, и не приходит на инаугурацию зла", — отметил глава государства.

Что сказал Зеленский в видеообращении

Президент вручил государственные награды в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как и 80 лет назад, сейчас от каждого в мире зависит, каким мир будет завтра. Как и 80 лет назад, сейчас каждый должен честно называть вещи своими именами и противостоять террору и ненависти. Как и 80 лет назад, сейчас человечеству должен остаться память о победе над нацизмом, а не руинах. И пусть никогда из человеческой памяти не исчезают те, чья смелость и сила сохраняют жизнь на земле. . И пусть будет неизменно светлой и вечной память каждого и каждой, кто боролся ради жизни и отдал свою жизнь, чтобы зло на земле не царило», — обратился к украинцам Зеленский.

В этом году Украина присоединяясь к европейской традиции, впервые отмечает День памяти и победы 8 мая. Это день, когда Европа отмечает подвиг победы над нацизмом и чтит память жертв Второй мировой войны.

Напомним, в ночь на среду, 8 мая, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
В общей сложности враг выпустил 55 ракет и 21 дрон , среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет на 20 БпЛА.

Владимир Зеленский
Офис президента
Киев
владимир путин
война в Украине
Россия
нацизм

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