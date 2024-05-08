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Зеленський заявив про відродження нацизму, але з новим маркуванням "Сделано в России"

8 травня 2024 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський заявив про відродження нацизму, але з новим маркуванням "Сделано в России"
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті 8 травня. У своєму зверненні глава держави порівняв нацизм з рашизмом та заявив, як можна зупинити кремлівський режим. 

Свою заяву Зеленський оприлюднив на сторінці у Telegram — її він записав у підвалі в селі Ягідне Чернігівської області, де російські війська під час окупації населеного пункту впродовж місяця утримували всіх жителів. 

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Що сказав Зеленський у зверненні

"Світ проспав відродження нацизму — о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю", — сказав Зеленський, говорячи про так зване відродження нацизму. 

Він згадав криваву битву за Київ, нещадні бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра та інших українських міст, а також масові поховання українців, депортацію дітей та колонії для полонених.

"Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", — сказав Зеленський. 

За словами глави держави, зупинити кремлівський режим здатен лише сильний та об'єднаний світ. Робити це, запевняє президент, потрібно не словами, а рішучими діями. 

"Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, 29 травня 2023 року Верховна Рада визнала 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Перед цим ВРУ офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 8 травня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Загалом ворог випустив 55 ракет та 21 дрон, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет на 20 БпЛА.

Володимир Зеленський
війна
свята
Друга світова війна
Україна

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