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День памʼяті та перемоги над нацизмом — як Україна відмовилася від ідеології СРСР

8 травня 2024 08:49
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Козюк Тетяна
редактор
День памʼяті та перемоги над нацизмом — як Україна відмовилася від ідеології СРСР
Символіка Дня пам'яті. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

День пам’яті та перемоги — день, коли Європа відзначає подвиг перемоги над нацизмом та вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. Цьогоріч Україна, приєднуючись до європейської традиції, вперше відзначає свято 8 травня. 

Новини.LIVE зібрали коротку довідку про цей день в історії. 

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День пам'яті та перемоги 8 травня — чому в Україні перенесли дату

Наприкінці травня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав офіційне запровадження Дня пам'яті та перемоги 8 травня. Саме цього дня Німеччина капітулювала у Другій світовій війні.

 

Акт про капітуляцію Німеччини
Підписання першого акту про капітуляцію Німеччини 7 травня 1945 року. Фото архівне: з відкритих джерел

 

У червні 2023-го президент Володимир Зеленський підписав закон ВРУ. Згідно з цим, 8 травня стало офіційним святом — Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 роках. Натомість 9 травня запровадили як День Європи. 

Відповідним кроком наша держава приєдналася до європейської традиції святкування — Україна вшановує пам'ять понад 80 мільйонів людей, чиє життя було зруйноване глобальною кривавою трагедією. 

Відмова від радянської ідеології 

Варто відзначити, що Україні знадобилися роки для того, щоб відмовитися від радянської ідеології — починаючи з 1945 року РФ відзначає 9 травня як День перемоги над іншими народами, пропагуючи культ війни. 

 

Парад до Дня перемоги у РФ
Перший парад Перемоги у Києві у 1945 році. Фото архівне: з відкритих джерел

 

Зокрема, перший крок відмови України від цього світогляду стався після Революції Гідності, коли 8 травня запровадили День пам'яті та примирення. 

У 2016 році наша держава відмовилися від радянської назви "День перемоги" та визначення "велика вітчизняна війна". Відтоді 9 травня стало Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Наступного 2017 року в Україні заборонили "георгіївську стрічку". Символ традиційно використовували на заходах до Дня перемоги, але з 2014-го він став ознакою сепаратизму та російської агресії. Натомість, символізує пам'ять про війну квіточка червоного маку разом з гаслом "Ніколи знову". 

 

Відмова від георгіївської стрічки
Символ Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Фото: УНІАН

 

Нагадаємо, 29 травня 2023 року Верховна Рада визнала 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Законопроєкт №9278 було ухвалено більшістю голосів — 317 депутатів підтримали ініціативу.

Перед цим ВРУ офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії.

війна
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