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День памяти и победы над нацизмом — как Украина отказалась от идеологии СССР

8 мая 2024 08:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
День памяти и победы над нацизмом — как Украина отказалась от идеологии СССР
Символика Дня памяти. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

День памяти и победы — день, когда Европа отмечает подвиг победы над нацизмом и чтит память жертв Второй мировой войны. В этом году Украина присоединяясь к европейской традиции, впервые отмечает праздник 8 мая.

Новини.LIVE собрали краткую справку об этом дне в истории.

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В конце мая 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривал официальное введение Дня памяти и победы 8 мая. Именно в этот день Германия капитулировала во Второй мировой войне.

 

Акт о капитуляции Германии
Подписание первого акта о капитуляции Германии 7 мая 1945 года. Фото архивное: из открытых источников

 

В июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон ВРУ. Согласно этому, 8 мая стал официальным праздником — Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 9 мая ввели как День Европы.

Соответствующим шагом наше государство присоединилось к европейской традиции празднования — Украина чтит память о более 80 миллионов человек, чья жизнь была разрушена глобальной кровавой трагедией.

Отказ от советской идеологии

Стоит отметить, что Украине понадобились годы для отказа от советской идеологии — начиная с 1945 года, РФ отмечает 9 мая как День победы над другими народами, пропагандируя культ войны.

 

Парад ко Дню победы в РФ
Первый парад Победы в Киеве в 1945 году. Фото архивное: из открытых источников

 

В частности, первый шаг отказа Украины от этого мировоззрения произошел после Революции Достоинства, когда 8 мая был введен День памяти и примирения.

В 2016 году наше государство отказалось от советского названия "День победы" и определения "Великая Отечественная война". 9 мая стало Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В следующем 2017 году в Украине запретили "георгиевскую ленту". Символ традиционно использовали на мероприятиях ко Дню победы, но с 2014 года он стал признаком сепаратизма и российской агрессии. Вместо этого символизирует память о войне цветочек красного мака вместе с лозунгом "Никогда снова".

 

Отказ от георгиевской ленты
Символ дня памяти и победы над нацизмом. Фото: УНИАН

 

Напомним, 29 мая 2023 года Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Законопроект №9278 был принят большинством голосов — 317 депутатов поддержали инициативу.

Перед этим ВРУ официально признала рашизм государственной идеологией России.

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