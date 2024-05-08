День памяти и победы над нацизмом — как Украина отказалась от идеологии СССР
День памяти и победы — день, когда Европа отмечает подвиг победы над нацизмом и чтит память жертв Второй мировой войны. В этом году Украина присоединяясь к европейской традиции, впервые отмечает праздник 8 мая.
Новини.LIVE собрали краткую справку об этом дне в истории.
День памяти и победы 8 мая — почему в Украине перенесли дату
В конце мая 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривал официальное введение Дня памяти и победы 8 мая. Именно в этот день Германия капитулировала во Второй мировой войне.
В июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон ВРУ. Согласно этому, 8 мая стал официальным праздником — Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 9 мая ввели как День Европы.
Соответствующим шагом наше государство присоединилось к европейской традиции празднования — Украина чтит память о более 80 миллионов человек, чья жизнь была разрушена глобальной кровавой трагедией.
Отказ от советской идеологии
Стоит отметить, что Украине понадобились годы для отказа от советской идеологии — начиная с 1945 года, РФ отмечает 9 мая как День победы над другими народами, пропагандируя культ войны.
В частности, первый шаг отказа Украины от этого мировоззрения произошел после Революции Достоинства, когда 8 мая был введен День памяти и примирения.
В 2016 году наше государство отказалось от советского названия "День победы" и определения "Великая Отечественная война". 9 мая стало Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В следующем 2017 году в Украине запретили "георгиевскую ленту". Символ традиционно использовали на мероприятиях ко Дню победы, но с 2014 года он стал признаком сепаратизма и российской агрессии. Вместо этого символизирует память о войне цветочек красного мака вместе с лозунгом "Никогда снова".
Напомним, 29 мая 2023 года Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Законопроект №9278 был принят большинством голосов — 317 депутатов поддержали инициативу.
Перед этим ВРУ официально признала рашизм государственной идеологией России.
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