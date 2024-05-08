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Зеленский заявил о возрождении нацизма, но с новой маркировкой "Сделано в России"

8 мая 2024 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский заявил о возрождении нацизма, но с новой маркировкой "Сделано в России"
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти 8 мая. В своем обращении глава государства сравнил нацизм с рашизмом и заявил, как можно остановить кремлевский режим.

Свое заявление Зеленский обнародовал на странице в Telegram — его записал в подвале в селе Ягодное Черниговской области, где российские войска во время оккупации населенного пункта в течение месяца удерживали всех жителей.

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Что сказал Зеленский в обращении

"Мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю", — сказал Зеленский, говоря о так называемом возрождении нацизма.

Он вспомнил кровавую битву за Киев, беспощадные бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра и других украинских городов, а также массовые захоронения украинцев, депортацию детей и колонии для пленных.

"Страницы из учебников о Второй мировой России вернули в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, остановить кремлевский режим способен только сильный и объединенный мир. Делать это, уверяет президент, нужно не словами, а решительными действиями.

"Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 мая 2023 года Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Перед этим ВРУ официально признала рашизм государственной идеологией России.

В ночь на среду, 8 мая, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

В общей сложности враг выпустил 55 ракет и 21 дрон, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 39 ракет и 20 БпЛА.

Владимир Зеленский
война
праздники
Вторая мировая война
Украина

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