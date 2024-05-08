Зеленский накануне Саммита мира провел ряд международных разговоров — что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, провел ряд телефонных разговоров с международными правительственными лицами. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

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Подготовка к Глобальному Саммиту мира

По словам главы государства, военную помощь и сотрудничество он обсудил с премьер-министрами Дании и Нидерландов, Метте Фредериксен и Марком Рютте, а также немецким канцлером Олафом Шольцем.

Он отметил, что главными разговорами стали: с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по двустороннему сотрудничеству и генсекретарем Европарламента Марией Пейчинович-Бурич об открытии офиса Реестра убытков в Киеве.

"Нам важна позиция Венгрии, когда речь идет о приближении мира и общей региональной безопасности. Ценим шаги Комитета министров Совета Европы по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии России", — заявил президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил нацизм с рашизмом и заявил, как можно остановить кремлевский режим.

Также он подчеркнул, что нацизм российского президента Владимира Путина не имеет границ и подобен политике Адольфа Гитлера.