Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На український саміт миру запросили Папу Римського arrow

На український саміт миру запросили Папу Римського

5 травня 2024 23:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На український саміт миру запросили Папу Римського
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Папу Римського запросили на саміт миру

У суботу, 4 травня, Амгерд зустрілася з Папою Римським і обговорила з ним, зокрема, війну в Україні, яку розвʼязала Росія та інші глобальні кризи. Президент Швейцарії підкреслила, що понтифік виявив позитивне ставлення до ідеї проведення мирної конференції.

Читайте також:

"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", — сказала додала Амгерд.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Раніше Зеленський повідомив, які українські питання порушать на Глобальному саміті миру.

Також Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план, як це зробити.

війна
Швейцарія
Папа Римський
Україна
саміт
світ
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер