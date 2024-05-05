На український саміт миру запросили Папу Римського

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

У червні відбудеться перший український Глобальний саміт миру. Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Папу Римського запросили на саміт миру

У суботу, 4 травня, Амгерд зустрілася з Папою Римським і обговорила з ним, зокрема, війну в Україні, яку розвʼязала Росія та інші глобальні кризи. Президент Швейцарії підкреслила, що понтифік виявив позитивне ставлення до ідеї проведення мирної конференції.

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"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", — сказала додала Амгерд.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Раніше Зеленський повідомив, які українські питання порушать на Глобальному саміті миру.

Також Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план, як це зробити.