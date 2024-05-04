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Зеленський повідомив, які українські питання порушать на Глобальному саміті миру

4 травня 2024 00:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Зеленський розповів, які українські питання будуть обговорювати на Саміті миру у Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, будуть обговорюватись такі українські питання, як обмін полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія. Також на міжнародному форумі говоритимуть про енергетичну, ядерну безпеку й вільне судноплавство в контексті повномасштабної війни в Україні.

Про це у п'ятницю, 3 травня, заявив Президент Володимир Зеленський.  

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За словами Володимира Зеленського, Глобальний саміт миру, на який запрошені глави держав та урядів з усіх континентів, стане практичним майданчиком, де будуть обговорюватися гуманітарні питання, зокрема, йдеться про обмін полонених. 

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б. Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни", — підкреслив президент. 

Якщо всі країни підтримають українські питання, то згодом буде спільне рішення, і держави-учасники Саміту миру стануть посередниками у перемовинах з російською стороною.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію поки не варто запрошувати на Саміт миру, адже ніхто не впевнений, що вона діятиме добросовісно. 

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що Китай не готовий пристати на українську "формулу миру"

Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт
полонені
депортація дітей
Формула миру

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