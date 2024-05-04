Зеленський розповів, які українські питання будуть обговорювати на Саміті миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

На Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, будуть обговорюватись такі українські питання, як обмін полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія. Також на міжнародному форумі говоритимуть про енергетичну, ядерну безпеку й вільне судноплавство в контексті повномасштабної війни в Україні.

Про це у п'ятницю, 3 травня, заявив Президент Володимир Зеленський.

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За словами Володимира Зеленського, Глобальний саміт миру, на який запрошені глави держав та урядів з усіх континентів, стане практичним майданчиком, де будуть обговорюватися гуманітарні питання, зокрема, йдеться про обмін полонених.

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б. Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни", — підкреслив президент.

Якщо всі країни підтримають українські питання, то згодом буде спільне рішення, і держави-учасники Саміту миру стануть посередниками у перемовинах з російською стороною.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію поки не варто запрошувати на Саміт миру, адже ніхто не впевнений, що вона діятиме добросовісно.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що Китай не готовий пристати на українську "формулу миру".