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Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира

4 мая 2024 00:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Зеленский рассказал, какие украинские вопросы будут обсуждать на Саммите мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будут обсуждаться такие украинские вопросы, как обмен пленных по приципу "всех на всех" и возвращение детей, которых принудительно депортировала Россия. Также на международном форуме будут говорить об энергетической, ядерной безопасности и свободном судоходстве в контексте полномасштабной войны в Украине.

Об этом в пятницу, 3 мая, заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Владимира Зеленского, Глобальный саммит мира, на который приглашены главы государств и правительств со всех континентов, станет практической площадкой, где будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в частности, речь идет об обмене пленных.

"Желательно обменять всех на всех. Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, они медленнее, чем хотелось бы. Некоторые скептически говорят, что только после окончания войны. Потому что это одно из условий окончания войны", — подчеркнул президент.

Если все страны поддержат украинские вопросы, то со временем будет совместное решение, и государства-участники Саммита мира станут посредниками в переговорах с российской стороной.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пока не следует приглашать на Саммит мира, ведь никто не уверен, что она будет действовать добросовестно.

Напомним, в Белом доме считают, что Китай пока не поддерживает украинскую "формулу мира".

Владимир Зеленский
Швейцария
саммит
пленные
депортация детей
Формула мира

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