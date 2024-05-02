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Кулеба пояснив, чому Росію не запросили на Саміт миру

2 травня 2024 13:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Кулеба прокоментував можливість переговорів з Росією
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росію поки що не варто запрошувати на Саміт миру, адже ніхто не впевнений, що вона діятиме добросовісно. Але війну не можна закінчити без участі всіх сторін.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню FP.

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Росію не запросили на запланований Саміт миру, який має пройти у Швейцарії. 

"Ми знаємо, що немає сенсу запрошувати РФ за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме добросовісно", — заявив український дипломат.

Також він зазначив, що є два основні способи, щоб змусити окупантів іти на перемовини. Перший — це успіх ЗСУ на полі бою. Другий — це коаліція міжнародних партнерів України для швидкого розвитку подій та для примушення Росії до перемовин.

Саміт миру в Швейцарії

"Мета цього саміту — об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на яких вони будуть будувати подальші дії. Після цього може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути частиною переговорів", — підкреслив Кулеба.

Також очільник МЗС України заявив, що очікує на майбутні перемовини з Росією після закінчення мирного саміту. Але, водночас, він впевнений, що РФ знайде багато причин, щоб відмовитися від миру. Але ці переговори можливі лише після того, як українці виб'ють окупантів із своїх територій.

Нагадаємо, перший Глобальний Саміт миру відбудеться 15–16 червня у ШвейцаріїВін присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Журналіст Ігор Яковенко поділився своїми роздумами про Саміт миру. Він розповів про свої очікування від цього форуму та порівняв його значення з іншими вагомими подіями, зокрема з американською допомогою Україні.

Дмитро Кулеба
переговори
МЗС
Швейцарія
Україна
саміт
політики
перемир'я
трибунал над росією
Росія

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