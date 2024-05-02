Кулеба прокомментировал возможность переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Россию пока не стоит приглашать на Саммит мира, ведь никто не уверен, что она будет действовать добросовестно. Но войну нельзя окончить без участия всех сторон.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию FP.

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Россию не пригласили на запланированный Саммит мира, который должен пройти в Швейцарии.

"Мы знаем, что нет смысла приглашать РФ за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно", — заявил украинский дипломат.

Также он отметил, что есть два основных способа, чтобы заставить оккупантов идти на переговоры. Первый – это успех ВСУ на поле боя. Второй — это коалиция международных партнеров Украины для быстрого развития событий и принуждения России к переговорам.

Саммит мира в Швейцарии

"Цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров", — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД Украины заявил, что ожидает предстоящих переговоров с Россией по окончании мирного саммита. Но, в то же время, он уверен, что РФ найдет много причин, чтобы отказаться от мира. Но эти переговоры возможны только после того, как украинцы выбьют оккупантов со своих территорий.

Напомним, первый Глобальный Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Журналист Игорь Яковенко поделился своими размышлениями о предстоящем Саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнивал его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.