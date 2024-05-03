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Китай не готовий пристати на українську "формулу миру", — Джон Кірбі

3 травня 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Китай не готовий пристати на українську "формулу миру", — Джон Кірбі
Джон Кірбі. Фото: сnn.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру". Пекін не робить кроків у цьому напрямку.

Як повідомляє видання "Голос Америки", про це в коментарі пресі в четвер, 2 травня, заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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Кірбі зазначив, що США схвально ставляться до участі в мирній конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

"Ми вітаємо участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні, яка враховує та поважає план із 10 пунктів президента Зеленського щодо справедливого миру. І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді ми підтримаємо це", — заявив Кірбі, додавши, що наразі непомітно, щоб Китай рухався  в цьому напрямку.

Зі свого боку американці й надалі підтримуватимуть Володимира Зеленського.

"Ми отримали це додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", — підсумував радник Пентагону.

Нагадаємо, Перший Саміт миру для України відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії. За словами Зеленського, ця подія стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України.

Також ми повідомляли про те, що головними завданнями Саміту є об’єднання світової спільноти і примушення Росії до миру на умовах справедливості.

США
війна
Китай
саміт
Джон Кірби
війна в Україні
Формула миру

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