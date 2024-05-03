Китай не готов принять участие в украинской "формуле мира", — Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: сnn.com

В Белом доме не видят готовности Китая принять участие в украинской "формуле мира". Пекин не делает шаги в этом направлении.

Как сообщает издание "Голос Америки", об этом в комментарии прессе в четверг, 2 мая, заявил советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Читайте также:

Что говорит представитель Белого дома о вероятности поддержки Украины Китаем

Кирби отметил, что США одобрительно относятся к участию в мирной конференции стран, которые уважают план справедливого мира для Украины.

"Мы приветствуем участие Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться, чтобы помочь положить конец этой войне, которая учитывает и уважает план из 10 пунктов президента Зеленского по справедливому миру. И если Китай является страной, которая желает помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда мы поддержим это", — заявил Кирби, добавив, что пока незаметно, чтобы Китай двигался в этом направлении.

Со своей стороны американцы и дальше будут поддерживать Владимира Зеленского.

"Мы получили это дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, отвечающего целям не только его администрации, но и украинского народа", — подытожил советник Пентагона.

Напомним, Первый Саммит мира для Украины состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. По словам Зеленского, это событие станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины.

Также мы сообщали о том, что главными задачами Саммита являются объединение мирового сообщества и принуждение России к миру на условиях справедливости.