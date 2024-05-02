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Зеленський розповів, чого Україна очікує від Саміту миру

2 травня 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський розповів, чого Україна очікує від Саміту миру
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про важливість Глобального саміту світу та очікування України від цього заходу. За словами президента, саміт, який відбудеться у співпраці з Швейцарією 15-16 червня, стане першим реальним шансом для початку відновлення справедливого світу в Україні.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні у четвер, 2 травня.

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Звернення Зеленського 

"Ми всі повинні розуміти, що лише глобальна сила здатна змусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити більше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації", — зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що Росія намагатиметься послабити українські позиції через маніпуляції та терористичні дії. У зв'язку з цим, він закликав до єдності та зброї, яка єднається з партнерами для досягнення спільних цілей.

"Наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами все це має працювати разом. І працюватиме", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо раніше в Офісі Президента назвали головні завдання Саміту миру. Це об’єднати світову спільноту і примусити Росію до миру на умовах справедливості.

Також ми розповідали, що Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому глава держави прийняв доповіді про зведення фортифікаційних споруд та масштабність українського оборонно-промислового комплексу. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
саміт
війна в Україні

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