Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от Саммита мира

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности Глобального саммита мира и ожиданиях Украины от этого мероприятия. По словам президента, саммит, который состоится в сотрудничестве со Швейцарией 15-16 июня, станет первым реальным шансом для начала восстановления справедливого мира в Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в четверг, 2 мая.

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Обращение Зеленского

"Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна заставить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь больше участников к саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации", — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Россия будет пытаться ослабить украинские позиции из-за манипуляций и террористических действий. В связи с этим он призвал к единству и оружию, которое соединяется с партнерами для достижения общих целей.

"Наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе. И будет работать", — подчеркнул Зеленский.

Напомним ранее в Офисе Президента назвали главные задачи Саммита мира. Это объединить мировое сообщество и принудить Россию к миру на условиях справедливости.

Также мы рассказывали, что Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава государства принял доклады о строительстве фортификационных сооружений и масштабности украинского оборонно-промышленного комплекса.