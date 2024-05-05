На украинский саммит мира пригласили Папу Римского

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS

В июне состоится первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Папу Римского пригласили на саммит мира

В субботу, 4 мая, Амгерд встретилась с Папой Римским и обсудила с ним, в частности, войну в Украине, которую развязала Россия и другие глобальные кризисы. Президент Швейцарии подчеркнула, что понтифик проявил положительное отношение к идее проведения мирной конференции.

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"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции", — сказала Амгерд.

Напомним, что Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

Ранее Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира.

Также Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.