На украинский саммит мира пригласили Папу Римского
В июне состоится первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.
Папу Римского пригласили на саммит мира
В субботу, 4 мая, Амгерд встретилась с Папой Римским и обсудила с ним, в частности, войну в Украине, которую развязала Россия и другие глобальные кризисы. Президент Швейцарии подчеркнула, что понтифик проявил положительное отношение к идее проведения мирной конференции.
"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции", — сказала Амгерд.
Напомним, что Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".
Ранее Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира.
Также Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.
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