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На украинский саммит мира пригласили Папу Римского

5 мая 2024 23:24
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Бригадир София
редактор
На украинский саммит мира пригласили Папу Римского
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В июне состоится первый украинский Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Папу Римского пригласили на саммит мира

В субботу, 4 мая, Амгерд встретилась с Папой Римским и обсудила с ним, в частности, войну в Украине, которую развязала Россия и другие глобальные кризисы. Президент Швейцарии подчеркнула, что понтифик проявил положительное отношение к идее проведения мирной конференции.

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"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции", — сказала Амгерд.

Напомним, что Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

Ранее Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира.

Также Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

война
Швейцария
Папа Римский
Украина
саммит
мир
война в Украине

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