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Шольц повідомив, чи можуть українці з посвідкою на проживання залишатися у Німеччині

12 травня 2024 14:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шольц повідомив, чи можуть українці з посвідкою на проживання залишатися у Німеччині
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в країні. Йдеться також про чоловіків призовного віку.

Про це Олаф Шольц сказав під час виступу на заході групи газет RND, передає DW.

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За словами Шольца, правова ситуація така, що проживання у Німеччині не ставиться під сумнів. Він зазначив, що працевлаштування також веде до безпеки проживання.

Канцлер Німеччини закликав людей з України працевлаштовуватися.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", — додав він.

Нагадаємо, Німеччина пропонує підсилити українську протиповітряну оборону і закрити силами ППО НАТО небо західних регіонів України. Цей захист могли б надати Польща та Румунія, які межують з Україною. 

Також Німеччина допоможе Україні відновити та укріпити електромережі, які постраждали внаслідок російських атак. Міністерство Німеччини з питань економічної співпраці та розвитку підписало відповідну угоду в рамках візиту глави відомства Свеньї Шульце у Київ.

Німеччина
робота
українці
Україна
Олаф Шольц

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