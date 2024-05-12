Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Шольц сообщил, могут ли украинцы с видом на жительство оставаться в Германии arrow

Шольц сообщил, могут ли украинцы с видом на жительство оставаться в Германии

12 мая 2024 14:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц сообщил, могут ли украинцы с видом на жительство оставаться в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в стране. Речь идет также о мужчинах призывного возраста.

Об этом Олаф Шольц сказал, выступая на мероприятии группы газет RND, передает DW.

Читайте также:

Украинцы в Германии

По словам Шольца, правовая ситуация такая, что проживание в Германии не ставится под сомнение. Он отметил, что трудоустройство также ведет к безопасности проживания.

Канцлер Германии призвал людей из Украины трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", — добавил он.

Напомним, что Германия предлагает усилить украинскую противовоздушную оборону и закрыть силами ПВО НАТО небо западных регионов Украины. Эту защиту могли бы предоставить Польша и Румыния, граничащие с Украиной.

Также Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак. Министерство Германии по экономическому сотрудничеству и развитию подписало соответствующее соглашение в рамках визита главы ведомства Свеньи Шульце в Киев.

Германия
работа
украинцы
Украина
Олаф Шольц

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина