Шольц сообщил, могут ли украинцы с видом на жительство оставаться в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в стране. Речь идет также о мужчинах призывного возраста.

Об этом Олаф Шольц сказал, выступая на мероприятии группы газет RND, передает DW.

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По словам Шольца, правовая ситуация такая, что проживание в Германии не ставится под сомнение. Он отметил, что трудоустройство также ведет к безопасности проживания.

Канцлер Германии призвал людей из Украины трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", — добавил он.

Напомним, что Германия предлагает усилить украинскую противовоздушную оборону и закрыть силами ПВО НАТО небо западных регионов Украины. Эту защиту могли бы предоставить Польша и Румыния, граничащие с Украиной.

Также Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак. Министерство Германии по экономическому сотрудничеству и развитию подписало соответствующее соглашение в рамках визита главы ведомства Свеньи Шульце в Киев.