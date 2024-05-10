Німеччина допоможе Україні відновити пошкоджену енергетику

Електрики лагодять пошкоджені росіянами електромережі. Фото: УНІАН

Німеччина допоможе Україні відновити та укріпити електромережі, які постраждали внаслідок російських атак. Міністерство Німеччини з питань економічної співпраці та розвитку підписало відповідну угоду в рамках візиту глави відомства Свеньї Шульце у Київ в четвер, 9 травня.

Про це повідомляє DW.

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У Німеччині відзначили важливість справної роботи електромереж.

"Україна зможе пережити війну і відновитися тільки за наявності функціонуючої електромережі", — заявила міністр, наголосивши, що саме тому Росія останніми тижнями цілеспрямовано бомбить українську енергетичну інфраструктуру.

Unsere Antwort auf die russischen Angriffe auf das Stromnetz der #Ukraine ist klar: Wir verstärken die 🇩🇪-🇺🇦 Kooperation, um die Stromversorgung zu sichern. Diese Unterstützung wird dringend gebraucht und sie kommt an. Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. https://t.co/eW1ZPok0tp — Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) May 9, 2024

Берлін та Київ домовилися про допомогу з боку німецького державного банку розвитку KfW, який надасть НЕК "Укренерго"45 млн євро. Дані кошти спрямують на ремонт пошкоджених ділянок електромережевої інфраструктури. Також їх витратять на вдосконалення захищеності та ефективності роботи електромереж, аби мінімізувати їх вразливість від регулярних російських атак.

Шульце обговорила не лише енергетичні питання

Крім того, Свенья Шульце зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та міністром енергетики Германом Галущенко, де йшлося про німецьку та міжнародну підтримку України, а також підготовку кваліфікованих кадрів для зміцнення професійності місцевої влади.

Зазначимо, що у Берліні з 11 по 12 червня відбудеться конференція з відновлення України, куди запросили 1500 представників, серед яких будуть й глави держав та правлінь. На ній, серед іншого, обговорюватимуть, як підтримати малі та середні підприємства в Україні та де знайти фахівців для відновлення країни.

Німеччина не задоволена звільненням Кубракова

Свенья Шульце висловила своє невдоволення з приводу раптового звільнення українського колеги-міністра Олександра Кубракова. Саме він мав разом з Шульце готуватися до берлінської конференції.

"Шульце назвала звільнення міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова особисто для неї "дуже і дуже сумною" звісткою. За її словами, Олександр Кубраков енергійно боровся з корупцією і домігся в цьому великих успіхів. "Разом із ним ми просували багато проєктів", — пише видання.

Нагадаємо, після потужної російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни, Київська міська державна адміністрація закликала киян економити електроспоживання через критичну ситуацію.

Тим часом Велика Британія вже прийняла рішення про передачу додаткових 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.