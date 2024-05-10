Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Німеччина пообіцяла Україні грошову допомогу на відновлення електромереж arrow

Німеччина пообіцяла Україні грошову допомогу на відновлення електромереж

10 травня 2024 02:57
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Німеччина допоможе Україні відновити пошкоджену енергетику
Електрики лагодять пошкоджені росіянами електромережі. Фото: УНІАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Німеччина допоможе Україні відновити та укріпити електромережі, які постраждали внаслідок російських атак. Міністерство Німеччини з питань економічної співпраці та розвитку підписало відповідну угоду в рамках візиту глави відомства Свеньї Шульце у Київ в четвер, 9 травня.

Про це повідомляє DW.

Читайте також:

Чим Німеччина допоможе Україні 

У Німеччині відзначили важливість справної роботи електромереж. 

"Україна зможе пережити війну і відновитися тільки за наявності функціонуючої електромережі", — заявила міністр, наголосивши, що саме тому Росія останніми тижнями цілеспрямовано бомбить українську енергетичну інфраструктуру. 

Берлін та Київ домовилися про допомогу з боку німецького державного банку розвитку KfW, який надасть НЕК "Укренерго"45 млн євро. Дані кошти спрямують на ремонт пошкоджених ділянок електромережевої інфраструктури. Також їх витратять на вдосконалення захищеності та ефективності роботи електромереж, аби мінімізувати їх вразливість від регулярних російських атак. 

Шульце обговорила не лише енергетичні питання

Крім того, Свенья Шульце зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та міністром енергетики Германом Галущенко, де йшлося про німецьку та міжнародну підтримку України, а також підготовку кваліфікованих кадрів для зміцнення професійності місцевої влади. 

Зазначимо, що у Берліні з 11 по 12 червня відбудеться конференція з відновлення України, куди запросили 1500 представників, серед яких будуть й глави держав та правлінь. На ній, серед іншого, обговорюватимуть, як підтримати малі та середні підприємства в Україні та де знайти фахівців для відновлення країни.

Німеччина не задоволена звільненням Кубракова

Свенья Шульце висловила своє невдоволення з приводу раптового звільнення українського колеги-міністра Олександра Кубракова. Саме він мав разом з Шульце готуватися до берлінської конференції.

"Шульце назвала звільнення міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова особисто для неї "дуже і дуже сумною" звісткою. За її словами, Олександр Кубраков енергійно боровся з корупцією і домігся в цьому великих успіхів. "Разом із ним ми просували багато проєктів", — пише видання.

Нагадаємо, після потужної російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни, Київська міська державна адміністрація закликала киян економити електроспоживання через критичну ситуацію.

Тим часом Велика Британія вже прийняла рішення про передачу додаткових 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. 

Німеччина
війна
обстріли
електропостачання
матеріальна допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні