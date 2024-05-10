Германия поможет Украине восстановить поврежденную энергетику

Электрики чинят поврежденные россиянами электросети. Фото: УНИАН

Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак. Министерство Германии по экономическому сотрудничеству и развитию подписало соответствующее соглашение в рамках визита главы ведомства Свеньи Шульце в Киев в четверг, 9 мая.

Об этом сообщает DW.

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В Германии отметили важность исправной работы электросетей.

"Украина сможет пережить войну и восстановиться только при наличии функционирующей электросети", — заявила министр, подчеркнув, что именно поэтому Россия в последние недели целенаправленно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру.

Unsere Antwort auf die russischen Angriffe auf das Stromnetz der #Ukraine ist klar: Wir verstärken die 🇩🇪-🇺🇦 Kooperation, um die Stromversorgung zu sichern. Diese Unterstützung wird dringend gebraucht und sie kommt an. Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine. https://t.co/eW1ZPok0tp — Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) May 9, 2024

Берлин и Киев договорились о помощи со стороны немецкого государственного банка развития KfW, который предоставит ЧАО "Укрэнерго" 45 млн. евро. Данные средства будут направлены на ремонт поврежденных участков электросетевой инфраструктуры. Также их потратят на усовершенствование защищенности и эффективности работы электросетей, чтобы минимизировать их уязвимость от регулярных российских атак.

Шульце обсудила не только энергетические вопросы

Кроме того, Свенья Шульце встретилась с президентом Владимиром Зеленским и министром энергетики Германом Галущенко, где речь шла о немецкой и международной поддержке Украины, а также подготовке квалифицированных кадров для укрепления профессионализма местных властей.

В Берлине с 11 по 12 июня состоится конференция по восстановлению Украины, куда пригласили 1500 представителей, среди которых будут и главы государств и правлений. На ней, среди прочего, будут обсуждать, как поддержать малые и средние предприятия в Украине и где найти специалистов по восстановлению страны.

Германия не удовлетворена увольнением Кубракова

Свенья Шульце выразила свое недовольство по поводу внезапного увольнения украинского коллеги-министра Александра Кубракова. Именно он должен был вместе с Шульце готовиться к берлинской конференции.

"Шульце назвала увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова лично для нее "очень и очень печальным" известием. По ее словам, Александр Кубраков энергично боролся с коррупцией и добился в этом больших успехов. "Вместе с ним мы продвигали много проектов", - пишет издание.

Напомним, после мощной российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры в шести областях страны Киевская городская государственная администрация призвала киевлян экономить электропотребление из-за критической ситуации.

Тем временем Великобритания уже приняла решение о передаче дополнительных 23 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины.