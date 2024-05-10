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Германия пообещала Украине денежную помощь на восстановление электросетей

10 мая 2024 02:57
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Германия поможет Украине восстановить поврежденную энергетику
Электрики чинят поврежденные россиянами электросети. Фото: УНИАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Германия поможет Украине восстановить и укрепить электросети, пострадавшие в результате российских атак. Министерство Германии по экономическому сотрудничеству и развитию подписало соответствующее соглашение в рамках визита главы ведомства Свеньи Шульце в Киев в четверг, 9 мая.

Об этом сообщает DW.

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В Германии отметили важность исправной работы электросетей.

"Украина сможет пережить войну и восстановиться только при наличии функционирующей электросети", — заявила министр, подчеркнув, что именно поэтому Россия в последние недели целенаправленно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру.

Берлин и Киев договорились о помощи со стороны немецкого государственного банка развития KfW, который предоставит ЧАО "Укрэнерго" 45 млн. евро. Данные средства будут направлены на ремонт поврежденных участков электросетевой инфраструктуры. Также их потратят на усовершенствование защищенности и эффективности работы электросетей, чтобы минимизировать их уязвимость от регулярных российских атак.

Шульце обсудила не только энергетические вопросы

Кроме того, Свенья Шульце встретилась с президентом Владимиром Зеленским и министром энергетики Германом Галущенко, где речь шла о немецкой и международной поддержке Украины, а также подготовке квалифицированных кадров для укрепления профессионализма местных властей.

В Берлине с 11 по 12 июня состоится конференция по восстановлению Украины, куда пригласили 1500 представителей, среди которых будут и главы государств и правлений. На ней, среди прочего, будут обсуждать, как поддержать малые и средние предприятия в Украине и где найти специалистов по восстановлению страны.

Германия не удовлетворена увольнением Кубракова

Свенья Шульце выразила свое недовольство по поводу внезапного увольнения украинского коллеги-министра Александра Кубракова. Именно он должен был вместе с Шульце готовиться к берлинской конференции.

"Шульце назвала увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова лично для нее "очень и очень печальным" известием. По ее словам, Александр Кубраков энергично боролся с коррупцией и добился в этом больших успехов. "Вместе с ним мы продвигали много проектов", - пишет издание.

Напомним, после мощной российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры в шести областях страны Киевская городская государственная администрация призвала киевлян экономить электропотребление из-за критической ситуации.

Тем временем Великобритания уже приняла решение о передаче дополнительных 23 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Германия
война
обстрелы
электроснабжение
материальная помощь

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