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Україні не підходить просто закінчення війни, — Зарівна про Саміт миру

28 травня 2024 05:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Чи стане Саміт миру початком закінчення війни: в ОП відповіли
Дар'я Зарівна. Фото: Скріншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Саміт миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня — це старт розмов із відповідальними країнами, які поважають міжнародне право і статут ООН про те, яким має бути справедливий та сталий мир для України. Нам не підходить просто закінчення війни, бо це може стати початком війни нової.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Зарівна, помічниця із комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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"Якщо потрібно було б описати формулу миру одним реченням, то це глобальна та розгалужена екосистема забезпечення справедливості і безпеки. І це дуже важливо. Бо нам не підходить просто закінчення війни, адже це може стати початком війни нової", — уточнила Зарівна.

За її словами, дуже важливо, щоб агресор поніс відповідальність. Це принципова річ, саме тому Україна говорить про формулу миру, яка є комплексним та екосистемним баченням не лише, як закінчити війну, а що має відбуватися після неї. 

"Нам вже не підходить формат Мінського процесу чи Нормандського формату, бо ми там вже були і бачили, як це відбувалося. На жаль, воно не спрацювало. Тому на сьогодні план інший: ми приходимо зі своїм баченням до широкого кола відповідальних держав, разом з якими ми його кристалізуємо та розкладаємо на план дій, як це конкретно має виглядати, і вже потім із цим планом прийти до представників РФ і про щось говорити", — підсумувала Зарівна.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутній Саміт миру може стати "великим кроком".  На його думку, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".
 

війна
саміт
війна в Україні
Росія
вторгнення

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