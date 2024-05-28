Станет ли Саммит мира началом окончания войны: в ОП ответили

Дарья Заровна. Фото: Скриншот

Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня — это старт разговоров с ответственными странами, уважающими международное право и устав ООН, о том, каким должен быть справедливый и устойчивый мир для Украины. Нам не подходит просто окончание войны, потому что это может стать началом новой войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Заровна, помощница по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака.

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"Если нужно было бы описать формулу мира одним предложением, то это глобальная и разветвленная экосистема обеспечения справедливости и безопасности. И это очень важно. Потому что нам не подходит просто окончание войны, ведь это может стать началом войны новой", — уточнила Заровна.

По ее словам, очень важно, чтобы агрессор понес ответственность. Это принципиальная вещь, поэтому Украина говорит о формуле мира, которая является комплексным и экосистемным видением не только, как закончить войну, а которая должна происходить после нее.

"Нам уже не подходит формат Минского процесса или Нормандского формата, потому что мы там уже были и видели, как это происходило. К сожалению, оно не сработало. Поэтому на сегодняшний день план другой: мы приходим со своим видением к широкому кругу ответственных государств, вместе с ними мы его кристаллизуем и разлагаем на план действий, как это конкретно должно выглядеть, и уже потом с этим планом можем прийти к представителям РФ и о чем-то говорить", — подытожила Заровна.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом". По его мнению, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".