Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украине не подходит просто окончание войны, — Заровна о Саммите мира arrow

Украине не подходит просто окончание войны, — Заровна о Саммите мира

28 мая 2024 05:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Станет ли Саммит мира началом окончания войны: в ОП ответили
Дарья Заровна. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня — это старт разговоров с ответственными странами, уважающими международное право и устав ООН, о том, каким должен быть справедливый и устойчивый мир для Украины. Нам не подходит просто окончание войны, потому что это может стать началом новой войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Заровна, помощница по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также:

"Если нужно было бы описать формулу мира одним предложением, то это глобальная и разветвленная экосистема обеспечения справедливости и безопасности. И это очень важно. Потому что нам не подходит просто окончание войны, ведь это может стать началом войны новой", — уточнила Заровна.

По ее словам, очень важно, чтобы агрессор понес ответственность. Это принципиальная вещь, поэтому Украина говорит о формуле мира, которая является комплексным и экосистемным видением не только, как закончить войну, а которая должна происходить после нее.

"Нам уже не подходит формат Минского процесса или Нормандского формата, потому что мы там уже были и видели, как это происходило. К сожалению, оно не сработало. Поэтому на сегодняшний день план другой: мы приходим со своим видением к широкому кругу ответственных государств, вместе с ними мы его кристаллизуем и разлагаем на план действий, как это конкретно должно выглядеть, и уже потом с этим планом можем прийти к представителям РФ и о чем-то говорить", — подытожила Заровна.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом". По его мнению, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".

война
саммит
война в Украине
Россия
вторжение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе