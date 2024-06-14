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Чому першочергова задача Саміту миру вже не виконана — думка нардепа

14 червня 2024 06:03
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Байдена не буде на саміті світу - чого чекати Україні - нардеп
Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, приїдуть представники майже сотні країн. Є і ті, хто відмовився від участі. Саме тому нардеп Олексій Гончаренко вважає, що першочергова задача саміту не виконана. 

Про це він заявив в коментарі Новини.LIVE. 

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"Саме сьогодні (10 червня. — Ред.)президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що на Саміті миру, організованому Україною, буде представлено 90 країн з 160. Безперечно, на саміт приїдуть великі друзі України. Це  і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, також президент Євроради Шарль Мішель. Канцлер Німеччини Шольц, премʼєри Італії і Канади, президент Макрон", — сказав Гончаренко. 

За його словами, не дуже гарним знаком є те, що  Байден не буде представляти США, замість нього їде віцепрезидентка Камала Гарріс. Також відомо, що такі країни, як ПАР, Бразилія, Індія, приймати участь не будуть. Крім того, саміт проігнорував і Китай. 

"Ми бачимо, що першочергова задача обʼєднати всі країни навколо України, мʼяко кажучи, не пройшла, бо як мінімум не буде Глобального Півдня. Україна збирається в колі найближчих союзників. І дуже доречним було б саме на цьому саміті говорити про введення військ в Україну. Я давно кажу про те, що зараз це єдиний можливий ключ до миру. Ми маємо підтримати союзників, які про це кажуть, до прикладу, це не один раз озвучував Макрон. Тому маємо використати цей майданчик на максимум", — додав Гончаренко. 

Як ми писали раніше,  у швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, вже почалася посилена охорона. Безпосереднього під час конференції, яка пройде 15-16 червня, у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії. 

Володимир Зеленський
війна
ВРУ
саміт

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