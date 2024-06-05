Як проходить підготовка до укранського Саміту миру у Швейцарії

Військовослужбовці Швейцарії. Фото: dialog.ua

З цього тижня у швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, посилена охорона. Безпосереднього під час конференції у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії.

Про це повідомляє видання Swissinfo.

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Військові допомагають поліції

Військові чергують у Бюрґенштоці з 4 червня. Їх залучатимуть до виконання різних завдань, що включають охорону об'єктів та логістику.

"Зокрема, військовослужбовці допомагатимуть поліції кантону Нідвальден у захисті критично важливих об’єктів і повітряного транспорту, а також будуть стежити за озерами", — пише Swissinfo.

На прохання кантону Нідвальден, на території якого знаходиться Бюрґеншток, уряд запровадив обмеження на використання повітряного простору під час проведення Саміту.

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня цього року. Участь у Саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Від США на Саміті миру будуть віцепрезидент Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.