Як проходить підготовка до укранського Саміту миру у Швейцарії

У швейцарському місті, де пройде Саміт миру, тисячі військових
З цього тижня у швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, посилена охорона. Безпосереднього під час конференції у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії.
Про це повідомляє видання Swissinfo.
Військові допомагають поліції
Військові чергують у Бюрґенштоці з 4 червня. Їх залучатимуть до виконання різних завдань, що включають охорону об'єктів та логістику.
"Зокрема, військовослужбовці допомагатимуть поліції кантону Нідвальден у захисті критично важливих об’єктів і повітряного транспорту, а також будуть стежити за озерами", — пише Swissinfo.
На прохання кантону Нідвальден, на території якого знаходиться Бюрґеншток, уряд запровадив обмеження на використання повітряного простору під час проведення Саміту.
Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня цього року. Участь у Саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
Нагадаємо, в Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Від США на Саміті миру будуть віцепрезидент Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
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