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У швейцарському місті, де пройде Саміт миру, тисячі військових

5 червня 2024 05:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як проходить підготовка до укранського Саміту миру у Швейцарії
Військовослужбовці Швейцарії. Фото: dialog.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З цього тижня у швейцарському місті Бюрґеншток, який прийматиме Саміт миру, посилена охорона. Безпосереднього під час конференції у місті чергуватимуть майже 4 000 військовослужбовців Швейцарії. 

Про це повідомляє видання Swissinfo

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Військові допомагають поліції 

Військові чергують у Бюрґенштоці з 4 червня. Їх залучатимуть до виконання різних завдань, що включають охорону об'єктів та логістику.

"Зокрема, військовослужбовці допомагатимуть поліції кантону Нідвальден у захисті критично важливих об’єктів і повітряного транспорту, а також будуть стежити за озерами", — пише Swissinfo. 

На прохання кантону Нідвальден, на території якого знаходиться Бюрґеншток, уряд запровадив обмеження на використання повітряного простору під час проведення Саміту.

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня цього року. Участь у Саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Від США на Саміті миру будуть віцепрезидент Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Швейцарія
військовослужбовці
саміт
охорона
війна

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