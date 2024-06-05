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В швейцарском городе, где пройдет Саммит мира, тысячи военных

5 июня 2024 05:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Как проходит подготовка к украинскому Саммиту мира в Швейцарии
Военнослужащие Швейцарии. Фото: dialog.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С этой недели в швейцарском городе Бюргеншток, который будет принимать Саммит мира, усилена охрана. Непосредственного во время конференции в городе будут дежурить около 4 000 военнослужащих Швейцарии.

Об этом сообщает издание Swissinfo.

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Военные дежурят в Бюргенштоке с 4 июня. Их будут привлекать для выполнения различных задач, включая охрану объектов и логистику.

"В частности, военнослужащие будут помогать полиции кантона Нидвальден в защите критически важных объектов и воздушного транспорта, а также военные будут следить за озерами", — пишет Swissinfo.

По просьбе кантона Нидвальден, на территории которого находится Бюргеншток, правительство ввело ограничения на использование воздушного пространства во время проведения Саммита.

Саммит мира в Швейцарии состоится 15-16 июня этого года. Участие в Саммите подтвердили 107 стран и международных организаций.

Ранее в Организации объединенных наций подтвердили свое участие в украинском саммите мира в Швейцарии. От США на Саммите мира будут вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Швейцария
военнослужащие
саммит
охрана
война

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