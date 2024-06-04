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ООН підтвердила участь у Саміті миру — хто представлятиме організацію

4 червня 2024 11:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ООН поїде на Саміт миру — хто буде делегатом
Заступник речника генсека ООН Фархан Гак. Фото: оф.сайт ООН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Свого делегата пообіцяли представити ближче до дня проведення зустрічі. 

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, пише "Укрінформ". 

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За словами урядовця, такі заходи безпеки пов'язані з рядом заяв у ЗМІ про ймовірний зрив Кремлем та його союзниками Саміту миру.

"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь у Саміті миру. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", — заявив Гак.

Саміт миру у Швейцарії — останні новини

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Водночас Саудівська Аравія не планує брати участь у Саміті через відсутність російських делегатів. 

Про свою відсутність також заявили у Китаї, через що Президент України Володимир Зеленський звинуватив КНР у співпраці з Росією. Проте в Пекіні заявили, що не будуть сприяти подальшому "розпалу війни"

Україна
Швейцарія
ООН
саміт
війна в Україні
переговори

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