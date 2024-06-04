ООН поїде на Саміт миру — хто буде делегатом

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак. Фото: оф.сайт ООН

В Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Свого делегата пообіцяли представити ближче до дня проведення зустрічі.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, пише "Укрінформ".

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За словами урядовця, такі заходи безпеки пов'язані з рядом заяв у ЗМІ про ймовірний зрив Кремлем та його союзниками Саміту миру.

"Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь у Саміті миру. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде", — заявив Гак.

Саміт миру у Швейцарії — останні новини

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Водночас Саудівська Аравія не планує брати участь у Саміті через відсутність російських делегатів.

Про свою відсутність також заявили у Китаї, через що Президент України Володимир Зеленський звинуватив КНР у співпраці з Росією. Проте в Пекіні заявили, що не будуть сприяти подальшому "розпалу війни".