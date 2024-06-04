ООН поедет на Саммит мира – кто будет делегатом

Заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак. Фото: оф.сайт ООН

В Организации объединенных наций подтвердили свое участие в украинском саммите мира в Швейцарии. Своего делегата пообещали представить поближе ко дню проведения встречи.

Об этом заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак, пишет "Укринформ".

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По словам чиновника, такие меры безопасности связаны с рядом заявлений в СМИ о предполагаемом срыве Кремлем и его союзниками Саммита мира.

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать в Саммите мира. Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", — заявил Гак.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

Напомним, Саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Уже стало известно, что делегатами от США вместо президента Джо Байдена выступят вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите из-за отсутствия российских делегатов.

О своем отсутствии также заявили в Китае, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский обвинил КНР в сотрудничестве с Россией. Однако в Пекине заявили, что не будут способствовать дальнейшему "разгару войны".