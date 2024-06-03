Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Китаї відреагували на заяву Зеленського щодо зриву Саміту миру arrow

У Китаї відреагували на заяву Зеленського щодо зриву Саміту миру

3 червня 2024 17:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
МЗС Китаю відповіли на заяву Зеленського про зрив Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що деякі держави допомагають РФ у спробі зірвати Саміт миру у Швейцарії. Китайське міністерство закордонних справ вже відреагувало на цю заяву.

Про це повідомило видання The Guardian, посилаючись на промову прессекретарки китайського МЗС, у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Відповідь Китаю на заяву Зеленського

Прессекретарка китайського МЗС Мао Нін заявила, що Китай не має наміру "роздмухувати вогонь російсько-української війни" та "підживлювати полум’я конфлікту". Китай вважає важливим підтримувати мирні заходи у цьому конфлікті. Водночас Китай наголосив на великому значенні відносин з Україною та залишається її найбільшим торговим партнером. Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою та прозорою" і вони сподіваються на розуміння та підтримку всіх сторін.

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння та підтримку всіх сторін", — додала прессекретарка МЗС Китаю.

Раніше Китай вирішив відмовитись участі в Саміті миру через те, що не було дотримано їхніх умов, зокрема присутності Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру.

політики
Китай
Володимир Зеленський
Україна
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня