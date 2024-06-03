МЗС Китаю відповіли на заяву Зеленського про зрив Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що деякі держави допомагають РФ у спробі зірвати Саміт миру у Швейцарії. Китайське міністерство закордонних справ вже відреагувало на цю заяву.

Про це повідомило видання The Guardian, посилаючись на промову прессекретарки китайського МЗС, у понеділок, 3 червня.

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Відповідь Китаю на заяву Зеленського

Прессекретарка китайського МЗС Мао Нін заявила, що Китай не має наміру "роздмухувати вогонь російсько-української війни" та "підживлювати полум’я конфлікту". Китай вважає важливим підтримувати мирні заходи у цьому конфлікті. Водночас Китай наголосив на великому значенні відносин з Україною та залишається її найбільшим торговим партнером. Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою та прозорою" і вони сподіваються на розуміння та підтримку всіх сторін.

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння та підтримку всіх сторін", — додала прессекретарка МЗС Китаю.

Раніше Китай вирішив відмовитись участі в Саміті миру через те, що не було дотримано їхніх умов, зокрема присутності Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру.