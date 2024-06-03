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В Китае отреагировали на заявление Зеленского о срыве Саммита мира

3 июня 2024 17:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
МИД Китая ответили на заявление Зеленского о срыве Саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что некоторые государства помогают РФ в попытке сорвать Саммит мира в Швейцарии. Китайское министерство иностранных дел уже отреагировало на это заявление.

Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на речь пресс-секретаря китайского МИД, в понедельник, 3 июня.

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Ответ Китая на заявление Зеленского

Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай не намерен "раздувать огонь российско-украинской войны" и "подпитывать пламя конфликта". Китай считает важным поддерживать мирные меры в этом конфликте. В то же время Китай отметил большое значение отношений с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Мао Нин заявила, что позиция Китая относительно мирной конференции очень "открыта и прозрачна", и они надеются на понимание и поддержку всех сторон.

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", — добавила пресс-секретарь МИД Китая.

Ранее Китай решил отказаться от участия в Саммите мира из-за того, что не были соблюдены их условия, в частности, присутствие России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира

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