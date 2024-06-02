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Саудівська Аравія не планує брати участь в Саміті миру — яка причина

2 червня 2024 22:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Саудівська Аравія не хоче брати участь в саміті миру в Швейцарії
Зеленський і міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Файсал бін Фархан Аль Сауд у Києві. Фото: ОП
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

Про це повідомили джерела німецького агентства DPA пише Bild у неділю, 2 червня.

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Інформацію про те, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство DPA отримало від джерел у дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Саудівська Аравія відмовляється їхати на Глобальний саміт миру в Швейцарії через те, що там не буде присутня Росія. Офіційного підтвердження країна наразі не надала.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що станом на 31 травня близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Нагадаємо, Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.

Саудівська Аравія
Україна
саміт
Формула миру
війна

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