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Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите мира — какая причина

2 июня 2024 22:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Саудовская Аравия не хочет участвовать в саммите мира в Швейцарии
Зеленский и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве. Фото: ОП
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Королевство Саудовская Аравия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

Об этом сообщили источники немецкого агентства DPA, пишет Bild в воскресенье, 2 июня.

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Информацию о том, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира, немецкое агентство DPA получило от источников в дипломатических кругах в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия отказывается ехать на Глобальный саммит мира в Швейцарии из-за того, что там не будет России. Официального подтверждения страна пока не предоставила.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на 31 мая около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Напомним, Зеленский отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.

Саудовская Аравия
Украина
саммит
Формула мира
война

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