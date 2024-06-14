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Почему первоочередная задача Саммита мира уже не выполнена — мнение нардепа

14 июня 2024 06:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Байдена не будет на саммите мира - чего ждать Украине - нардеп
Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, приедут представители почти сотни стран. Есть и те, кто отказался от участия. Именно поэтому нардеп Алексей Гончаренко считает, что первоочередная задача саммита не выполнена.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

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"Как раз сегодня (10 июня. — Ред.) президент Швейцарии Виола Амгерд заявила, что на Саммите мира, организованном Украиной, будут представлены 90 стран из 160. Бесспорно, на саммит приедут большие друзья Украины. Это и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также президент Евросовета Шарль Мишель. Канцлер Германии Шольц, премьеры Италии и Канады, президент Макрон", — сказал Гончаренко.

По его словам, не очень хорошим знаком является то, что Байден не будет представлять США, вместо него приезжает вице-президент Камала Гаррис. Также известно, что такие страны, как ЮАР, Бразилия, Индия, не будут участвовать. Кроме того, саммит проигнорировал и Китай.

"Мы видим, что первоочередная задача объединить все страны вокруг Украины, мягко говоря, не прошла, потому что как минимум не будет Глобального Юга. Украина собирается в кругу ближайших союзников. И очень уместно было бы именно на этом саммите говорить о введении войск в Украину. Я давно говорю о том, что сейчас это единственный возможный ключ к миру. Мы должны поддержать союзников, которые об этом говорят, к примеру, это не один раз озвучивал Макрон. Поэтому должны использовать эту площадку на максимум", — добавил Гончаренко.

Как мы писали ранее, в швейцарском городе Бюргеншток, который будет принимать саммит мира, уже началась усиленная охрана. Непосредственного во время конференции, которая пройдет 15-16 июня, в городе будут дежурить около 4 000 военнослужащих Швейцарии.

Владимир Зеленский
война
ВРУ
саммит

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