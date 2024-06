Bring Kids Back UA — у Брюсселі пройшла конференція на тему депортації українських дітей

Делегати конференції на тему депортації дітей. Фото: Офіс Президента України

Напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії представники Офісу Президента України, генеральний прокурор Андрій Костін та ряд європейських дипломатів провели 13 червня у Брюсселі конференцію на тему депортації українських дітей росіянами. У будинку Європейської комісії також була представлена фотовиставка присвячена депортованим дітям.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Конференція щодо депортації українських дітей

"У рамках плану Bring Kids Back UA, напередодні Глобального саміту миру, в Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей", — зазначили в ОП.

У Бельгії конференція розпочалась із презентації висновків робочої групи Bring Kids Back UA на тему "Захист дітей від примусового переміщення та депортації згідно з міжнародним правом".

На заході спікером була Баронеса Гелена Кеннеді — директорка Інституту прав людини Міжнародної адвокатської асоціації, а також Генеральний прокурор України Андрій Костін та старша радниця голови Офісу Президента України Дарія Зарівна. Також брали участь європейські політики, дипломати та представники організацій із захисту прав людини.

Учасники та спікери конференції. Фото Офіс Президента

Фотовиставка на конференції. Фото Офіс Президента

Малюнок українських дітей на виставці. Фото Офіс Президента 1 / 3

"Для того, щоб змусити Росію повернути дітей до України, ми потребуємо глобальної інформаційної кампанії, яка б об'єднала зусилля всіх зацікавлених сторін. Особливу увагу ми приділяємо дітям з Херсонського будинку дитини та Олешківського інтернату, де становище особливо критичне", — наголосила під час свого виступу Зарівна.

Під час другої частини заходу була презентована книга "Living the War – Children During the Russian War Against Ukraine" та фотовиставка відомих українських фотографів та малюнки дітей з України, котрі розповідають про свій досвід війни.

"Отримані та зафіксовані на заході дані, безсумно, важливі для міжнародного діалогу та пошуків ефективніших механізмів захисту дітей. Крім того, питання депортації також актуалізується в контексті Глобального саміту миру, де серед провідних тем є звільнення всіх полонених і депортованих, в тому числі дітей", — підкреслили в Офісі Президента.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни посилять депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій України цього літа.

Американські аналітики зазначили, що священники російської православної церкви русифіковують та нищать українську ідентичність дітей, що були депортовані окупантами із захоплених територій.