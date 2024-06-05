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Депортація українських дітей до Росії — священники РПЦ проводять русифікацію неповнолітніх

5 червня 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Депортованих українських дітей у Росії перевиховують священники РПЦ
Депортовані діти. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Священники російської православної церкви русифіковують та нищать українську ідентичність дітей, що буди депортовані окупантами із захоплених територій. Про це свідчить спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping.

Про це пише ISW.

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Русифікація депортованих дітей

Так, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочалася депортація дітей з дитячих будинків та інтернатів з Донеччини до Ростовської області Росії. Там їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій, який розповідав їм про РПЦ.

Відомо, що російські священники закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ і, як заохочували їх вступати до "військово-патріотичних" молодіжних організацій.

У матеріалі йдеться, що депортовані діти перебували у притулках РПЦ у Воронезькій області, де священники та пов'язані з церквою чиновники проводили "військово-патріотичні" заходи. Таким чином вони намагалися поширювати  проросійські настрої та забрати у  дітей українську ідентичність. 

Як відомо, Уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова одружена зі священником РПЦ. Раніше МКС видав ордер на її арешт через роль у сприянні депортації українських дітей. Зокрема, вона та її чоловік також усиновили дитину з Маріуполя.

Раніше у розслідуванні The New York Times йшлося, що під час окупації Херсона у 2022 році загарбники вивезли увесь дитячий будинок до Росії. Відомо, що 46 українських дітей отримали там російське громадянство.

А за даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, понад 19 500 дітей було вивезено окупантами з України.

священики
депортація дітей
окупанти
РПЦ
війна в Україні

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