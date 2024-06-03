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Росія вивезла українських дітей з дитбудинку в Херсоні під час окупації — розслідування NYT

3 червня 2024 19:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти вивезли увесь дитячий будинок Херсона до Росії
Депортація дітей. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час окупації Херсона у 2022 році загарбники вивезли увесь дитячий будинок до Росії. Відомо, що 46 українських дітей отримали там російське громадянство.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

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Депортація українських дітей до Росії

У матеріалі йдеться, що у квітні 2022 року росіяни знайшли дітей з херсонського дитбудинку, які ховалися у місцевій церкві. Інформацію про їх перебування оприлюднила Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова, аби отримати допомогу з евакуації дітей.

Того ж дня до церкви прибули озброєні люди з журналістами пропагандистських ЗМІ з тимчасово окупованого Криму. Член російського парламенту від "Єдиної Росії" Ігор Костюкевич був серед них й вимагав повернути дітей до дитбудинку. 

Видання пише, що у жовтні 2022 року, коли окупанти залишили Херсон, вони забрали із собою 46 неповнолітніх з дитбудинку. Згодом ці українські діти отримали російське громадянство, тому можуть бути усиновленими російськими сім'ями.

Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін розповів про вбивства, насилля і тортури українських дітей російськими окупантами.

За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, понад 19 500 дітей було вивезено окупантами з України.

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