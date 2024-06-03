Оккупанты вывезли весь детский дом Херсона в Россию

Депортация детей. Иллюстративное фото: росСМИ

Во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывезли весь детский дом в Россию. Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

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Депортация украинских детей в Россию

В материале говорится, что в апреле 2022 года россияне нашли детей из херсонского детдома, которые скрывались в местной церкви. Информацию об их пребывании обнародовала Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова для получения помощи в эвакуации детей.

В тот же день в церковь прибыли вооруженные люди с журналистами пропагандистских СМИ из временно оккупированного Крыма. Член российского парламента от "Единой России" Игорь Костюкевич был среди них и потребовал вернуть детей в детдом.

Издание пишет, что в октябре 2022 года, когда оккупанты покинули Херсон, они забрали с собой 46 несовершеннолетних из детдома. Позже эти дети получили российское гражданство, поэтому могут быть усыновленными российскими семьями.

Напомним, Генпрокурор Андрей Костин рассказал об убийствах, насилии и пытках украинских детей российскими оккупантами.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, более 19 500 детей были вывезены оккупантами из Украины.