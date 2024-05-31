Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Лубінець розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії arrow

Лубінець розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії

31 травня 2024 19:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Лубінець розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами. Він також додав, що Україна повернула 3 210 заручників РФ.

Про це повідомили кореспонденти  Новини.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

Читайте також:

Депортація українських дітей до РФ

Лубінець заявив, що з моменту початку повномасштабної війни вдалося звільнити та повернути в Україну 3 210 заручників вдалося звільнити та повернути в України. Він зазначив, що наразі не існує єдиної системи, яка б захищала права людини або дітей. Лубінець додав, що враховуючи це, президент України запропонував свою Формулу миру, одним з ключових пунктів якої є повернення всіх заручників з РФ.

"Головне завдання не тільки для України, а й для світу — захистити права людини. Чи маємо ми єдину систему, яка захистить права людини — ні, чи маємо ми єдину систему як захистити дітей — ні. Тож тому український президент презентував свою Формулу миру. Четвертим пунктом у якій є повернення усіх полонених з РФ", — заявив уповноважений з прав людини на відкритті презентації книги "Living the War".

Дмитро Лубінець також наголосив, що коаліція з 36 країн активно працює над поверненням українських дітей, і на майбутньому Саміті Миру планується розробка нового ефективного механізму.

Нагадаємо, нещодавно вдалося повернути 11-річного хлопця з тимчасово окупованої території України. Зі своєю мамою-військовослужбовицею він не бачився понад два роки.

Додамо, що Лубінець розповів про схвалену Кабміном постанову, яка спрямована на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей.  

Україна
депортація дітей
депортація
Дмитро Лубінець
війна в Україні
війна
діти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера