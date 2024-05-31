Лубінець розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами. Він також додав, що Україна повернула 3 210 заручників РФ.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

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Лубінець заявив, що з моменту початку повномасштабної війни вдалося звільнити та повернути в Україну 3 210 заручників вдалося звільнити та повернути в України. Він зазначив, що наразі не існує єдиної системи, яка б захищала права людини або дітей. Лубінець додав, що враховуючи це, президент України запропонував свою Формулу миру, одним з ключових пунктів якої є повернення всіх заручників з РФ.

"Головне завдання не тільки для України, а й для світу — захистити права людини. Чи маємо ми єдину систему, яка захистить права людини — ні, чи маємо ми єдину систему як захистити дітей — ні. Тож тому український президент презентував свою Формулу миру. Четвертим пунктом у якій є повернення усіх полонених з РФ", — заявив уповноважений з прав людини на відкритті презентації книги "Living the War".

Дмитро Лубінець також наголосив, що коаліція з 36 країн активно працює над поверненням українських дітей, і на майбутньому Саміті Миру планується розробка нового ефективного механізму.

Нагадаємо, нещодавно вдалося повернути 11-річного хлопця з тимчасово окупованої території України. Зі своєю мамою-військовослужбовицею він не бачився понад два роки.

Додамо, що Лубінець розповів про схвалену Кабміном постанову, яка спрямована на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей.