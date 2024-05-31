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Лубинец рассказал, сколько украинских детей оккупанты депортировали в Россию

31 мая 2024 19:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Лубинец рассказал, сколько украинских детей оккупанты депортировали в Россию
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами. Он также добавил, что Украина вернула 3 210 заложников РФ.

Об этом сообщили корреспонденты  Новини.LIVE в пятницу, 31 мая.

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Лубинец заявил, что с момента начала полномасштабной войны удалось освободить и вернуть в Украину 3 210 заложников. Он отметил, что пока не существует единой системы, которая защищала бы права человека или детей. Лубинец добавил, что, учитывая это, президент Украины предложил свою Формулу мира, одним из ключевых пунктов которой является возвращение всех заложников из РФ.

"Главная задача не только для Украины, но и для мира — защитить права человека. Имеем ли мы единую систему, которая защитит права человека? Нет. Имеем ли мы единую систему как защитить детей? Нет. Поэтому украинский президент презентовал свою Формулу мира. Четвертым пунктом является возвращение всех пленных из РФ", — заявил уполномоченный по правам человека на открытии презентации книги Living the War.

Дмитрий Лубинец также отметил, что коалиция из 36 стран активно работает над возвращением украинских детей и на предстоящем Саммите мира планируется разработка нового эффективного механизма.

Напомним, недавно удалось вернуть 11-летнего парня с временно оккупированной территории Украины. Со своей мамой-военнослужащей он не виделся больше двух лет.

Добавим, что Лубинец рассказал об одобренном Кабмином постановлении, направленном на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.

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