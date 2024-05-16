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Депортація українських дітей — Лубінець розповів про нову постанову Кабміну

16 травня 2024 04:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Депортація українських дітей — Лубінець розповів про нову постанову Кабміну
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Кабінет Міністрів схвалив постанову "Про затвердження Порядку виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії РФ проти України". Документ спрямований на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей. 

Про це Дмитро Лубінець повідомляє в Telegram у середу, 15 травня.

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"Постанова передбачає та визначає взаємодію між суб’єктами, які беруть участь у пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Важливо, що постанова визначає окрему категорію дітей, яка раніше була поза увагою органів влади: дітей, які перебувають під ризиком депортації", — зазначив омбудсман. 

Він уточнив, що йдеться про дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, в таких місцях причиною для депортації може бути будь-що: від відмови батьків оформлювати паспорт РФ до їх незгоди відпускати своїх дітей до тимчасово окупованого Криму на так зване "оздоровлення". 

"Отже, постанова передбачає порядок взаємодії між нашою інституцією, органами центральної та місцевої влади, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, Службою безпеки України, Національним інформаційним бюро", — пояснив Лубінець.

Омбудсман розповів, що згідно з документом до повернення дітей можуть долучатися інші юридичні особи, зокрема громадські організації й благодійні фонди. Він додав, що Офіс Омбудсмана буде слідкувати за реалізацією виконання цієї постанови.

Нова постанова Кабміну щодо повернення депортованих дітей
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця

Нагадаємо, що на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області повернули ще шістьох дітей. Своєю чергою Радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук назвала приблизну цифру депортованих з України дітей.

Кабінет міністрів
діти
Україна
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Дмитро Лубінець
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