Депортація дітей: у Зеленського назвали вражаючі цифри

Дар'я Герасимчук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Наразі Україна не може назвати точну кількість депортованих росіянами дітей, адже значна частина території держави досі окупована. Відтак будь-яка названа цифра завжди буде приблизною. Але попередньо мова може йти про 200-300 тисяч українських дітей, яких РФ вивезла з України під різними приводами.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла Дар'я Герасимчук, Радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

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"Попередньо мова може йти про 200-300 тисяч вивезених українських дітей. Але поки ми не зайдемо на територію і не власноруч не переконаємось, що сталося з тою чи іншою дитиною, ми не можемо сказати, була ця дитина викрадена чи ні. Володіємо ми даними лише про ледь 20 тисяч дітей", — уточнила Герасимчук.

На уточнення журналістки, навіщо Росія викрадає українських дітей, маючи свої людські ресурси, Уповноважена відповіла, що є абсолютно точне розуміння цих причин.

"Це не що інше, як геноцид. Як і все, що вони на сьогодні роблять в Україні. Росіяни вбивають дітей, завдають їм поранення, сексуальних злочинів, або викрадають. Дії росіян не випадкові, вони чітко продумані та прописані. Все це направлено на знищення української нації", — уточнила Герасимчук.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав волонтерів не забирати українських дітей з РФ самостійно. Він розповів про небезпеку, яка загрожує таким людям.