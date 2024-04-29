Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Президента назвали приблизну цифру депортованих з України дітей arrow

У Президента назвали приблизну цифру депортованих з України дітей

29 квітня 2024 06:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Депортація дітей: у Зеленського назвали вражаючі цифри
Дар'я Герасимчук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі Україна не може назвати точну кількість депортованих росіянами дітей, адже значна частина території держави досі окупована. Відтак будь-яка названа цифра завжди буде приблизною. Але попередньо мова може йти про 200-300 тисяч українських дітей, яких РФ вивезла з України під різними приводами. 

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла Дар'я Герасимчук, Радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. 

Читайте також:

"Попередньо мова може йти про 200-300 тисяч вивезених українських дітей. Але поки ми не зайдемо на територію і не власноруч не переконаємось, що сталося з тою чи іншою дитиною, ми не можемо сказати, була ця дитина викрадена чи ні.  Володіємо ми даними лише про ледь 20 тисяч дітей", — уточнила Герасимчук.  

На уточнення журналістки, навіщо Росія викрадає українських дітей, маючи свої людські ресурси, Уповноважена відповіла, що є абсолютно точне розуміння цих причин.

"Це не що інше, як геноцид. Як і все, що вони на сьогодні роблять в Україні. Росіяни вбивають дітей, завдають їм поранення, сексуальних злочинів, або викрадають. Дії росіян не випадкові, вони чітко продумані та прописані. Все це направлено на знищення української нації", — уточнила Герасимчук. 

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав волонтерів не забирати українських дітей з РФ самостійно. Він розповів про небезпеку, яка загрожує таким людям. 

геноцид
Україна
депортація дітей
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри