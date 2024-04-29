Депортация детей: у Зеленского назвали впечатляющие цифры

Дарья Герасимчук. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Пока Украина не может назвать точное количество депортированных россиянами детей, ведь значительная часть территории государства до сих пор оккупирована. Следовательно, любая названная цифра всегда будет примерной. Но предварительно речь может идти о 200-300 тысячах украинских детей, которых РФ вывезла из Украины под разными предлогами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала Дарья Герасимчук, Советница-Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Читайте также:

"Предварительно речь может идти о 200-300 тысячах вывезенных украинских детей. Но пока мы не зайдем на территорию и собственноручно не убедимся, что произошло с тем или иным ребенком, мы не можем сказать, был ли этот ребенок похищен или нет. Владеем ли мы данными только о едва 20 тысячах детей", — уточнила Герасимчук.

На уточнение журналистки, зачем Россия похищает украинских детей, имея свои человеческие ресурсы, Уполномоченная ответила, что абсолютно точное понимание этих причин.

"Это не что иное, как геноцид. Как и все, что они на сегодняшний день делают в Украине. Россияне убивают детей, наносят им ранения, сексуальные преступления, или похищают. Действия россиян не случайны, они четко продуманы и прописаны. Все это направлено на уничтожение украинской нации", - уточнила Герасимчук.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал волонтеров не забирать украинских детей из РФ самостоятельно. Он рассказал об опасности, угрожающей таким людям.