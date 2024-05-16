Депортация украинских детей — Лубинец рассказал о новом постановлении Кабмина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кабинет Министров одобрил постановление "Об утверждении Порядка выявления и возвращения детей, депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". Документ направлен на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщает в Telegram в среду, 15 мая.

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"Постановление предусматривает и определяет взаимодействие между субъектами, участвующими в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты и реинтеграции детей, в частности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Важно, что постановление определяет отдельную категорию детей, которая раньше была вне вниманием органов власти: детей, которые находятся под риском депортации", — отметил омбудсмен.

Он уточнил, что речь идет о детях, находящихся на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, в таких местах причиной для депортации может быть что угодно: от отказа родителей оформлять паспорт РФ до их несогласия отпускать своих детей во временно оккупированный Крым на так называемое "оздоровление".

"Следовательно, постановление предусматривает порядок взаимодействия между нашим институтом, органами центральной и местной власти, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, Службой безопасности Украины, Национальным информационным бюро", — пояснил Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что согласно документу к возвращению детей могут приобщаться другие юридические лица, в том числе общественные организации и благотворительные фонды. Он добавил, что Офис Омбудсмена будет следить за реализацией исполнения этого постановления.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца

Напомним, что на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонской области вернули еще шестерых детей. В свою очередь Советница-Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук назвала приблизительную цифру депортированных из Украины детей.