Депортированных украинских детей в России перевоспитывают священники РПЦ

Депортация украинских детей в Россию — священники РПЦ проводят русификацию несовершеннолетних
Священники российской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, которых депортировали оккупанты с захваченных территорий. Об этом говорит совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping.
Об этом пишет ISW.
Русификация депортированных детей
Так, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину началась депортация детей из детских домов и интернатов из Донбасса в Ростовскую область России. Там их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которые рассказывал им о РПЦ.
Известно, что российские священники призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и поощряли их вступать в "военно-патриотические" молодежные организации.
В материале говорится, что депортированные дети находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священники и связанные с церковью чиновники проводили "военно-патриотические" мероприятия. Таким образом, они пытались распространять пророссийские настроения и забрать у детей украинскую идентичность.
Как известно, Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова замужем за священником РПЦ. Ранее МКС выдал ордер на ее арест из-за роли в содействии депортации украинских детей. В частности, она и ее муж также усыновили ребенка из Мариуполя.
Ранее в расследовании The New York Times говорилось, что во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывели весь детский дом в Россию . Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.
По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, более 19 500 детей были вывезены оккупантами из Украины.
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