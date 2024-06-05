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Депортация украинских детей в Россию — священники РПЦ проводят русификацию несовершеннолетних

5 июня 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Депортированных украинских детей в России перевоспитывают священники РПЦ
Депортированные дети. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Священники российской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, которых депортировали оккупанты с захваченных территорий. Об этом говорит совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping.

Об этом пишет ISW.

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Русификация депортированных детей

Так, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину началась депортация детей из детских домов и интернатов из Донбасса в Ростовскую область России. Там их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которые рассказывал им о РПЦ.

Известно, что российские священники призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и поощряли их вступать в "военно-патриотические" молодежные организации.

В материале говорится, что депортированные дети находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священники и связанные с церковью чиновники проводили "военно-патриотические" мероприятия. Таким образом, они пытались распространять пророссийские настроения и забрать у детей украинскую идентичность.

Как известно, Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова замужем за священником РПЦ. Ранее МКС выдал ордер на ее арест из-за роли в содействии депортации украинских детей. В частности, она и ее муж также усыновили ребенка из Мариуполя.

Ранее в расследовании The New York Times говорилось, что во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывели весь детский дом в Россию . Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, более 19 500 детей были вывезены оккупантами из Украины.

священники
депортация детей
оккупанты
РПЦ
война в Украине

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