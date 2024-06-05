Депортированных украинских детей в России перевоспитывают священники РПЦ

Депортированные дети. Иллюстративное фото: росСМИ

Священники российской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, которых депортировали оккупанты с захваченных территорий. Об этом говорит совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping.

Об этом пишет ISW.

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Русификация депортированных детей

Так, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину началась депортация детей из детских домов и интернатов из Донбасса в Ростовскую область России. Там их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которые рассказывал им о РПЦ.

Известно, что российские священники призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и поощряли их вступать в "военно-патриотические" молодежные организации.

В материале говорится, что депортированные дети находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священники и связанные с церковью чиновники проводили "военно-патриотические" мероприятия. Таким образом, они пытались распространять пророссийские настроения и забрать у детей украинскую идентичность.

Как известно, Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова замужем за священником РПЦ. Ранее МКС выдал ордер на ее арест из-за роли в содействии депортации украинских детей. В частности, она и ее муж также усыновили ребенка из Мариуполя.

Ранее в расследовании The New York Times говорилось, что во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывели весь детский дом в Россию . Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, более 19 500 детей были вывезены оккупантами из Украины.