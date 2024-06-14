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В преддверии Саммита мира в Брюсселе провели конференцию, посвященную депортации украинских детей

14 июня 2024 10:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Bring Kids Back UA — в Брюсселе прошла конференция по теме депортации украинских детей
Делегаты конференции по теме депортации детей. Фото: Офис Президента Украины
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В преддверии Глобального саммита мира в Швейцарии представители Офиса Президента Украины, генеральный прокурор Андрей Костин и ряд европейских дипломатов провели 13 июня в Брюсселе конференцию на тему депортации украинских детей россиянами. В здании Европейской комиссии также была представлена фотовыставка, посвященная депортированным детям.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Конференция по депортации украинских детей

"В рамках плана Bring Kids Back UA, в преддверии Глобального саммита мира, в Брюсселе прошла серия мероприятий, посвященных проблеме депортированных украинских детей", — отметили в ОП.

В Бельгии конференция началась с презентации выводов рабочей группы Bring Kids Back UA по теме "Защита детей от принудительного перемещения и депортации согласно международному праву".

На мероприятии спикером была Баронесса Гелена Кеннеди — директор Института прав человека Международной адвокатской ассоциации, а также Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и старшая советница главы Офиса Президента Украины Дария Заривна. Также принимали участие европейские политики, дипломаты и представители организаций по защите прав человека.

  • Участники конференции
    Участники и спикеры конференции. Фото Офис Президента
  • Фотовыставка
    Фотовыставка на конференции. Фото Офис Президента
  • Рисунок детей
    Рисунок украинских детей на выставке. Фото Офис Президента
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"Для того, чтобы заставить Россию вернуть детей в Украину, мы нуждаемся в глобальной информационной кампании, которая объединила бы усилия всех заинтересованных сторон. Особое внимание мы уделяем детям из Херсонского дома ребенка и Олешковского интерната, где положение особенно критическое", — подчеркнула во время своего выступления Заривна.

Во время второй части мероприятия была презентована книга "Living the War – Children During the Russian War Against Ukraine" и фотовыставка известных украинских фотографов и рисунки детей из Украины, рассказывающих о своем опыте войны.

"Полученные и зафиксированные на мероприятии данные, несомненно, важны для международного диалога и поиска более эффективных механизмов защиты детей. Кроме того, вопрос депортации также актуализируется в контексте Глобального саммита мира, где среди ведущих тем есть освобождение всех пленных и депортированных, в том числе детей", — подчеркнули в Офисе Президента.

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что россияне усилят депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины этим летом.

Американские аналитики отметили, что священники русской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, депортированных оккупантами с захваченных территорий.

Украина
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саммит
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Россия
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