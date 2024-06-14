О чем будут говорить на Саммите мира — Ермак объяснил детали

Саммит мира — Ермак поделился деталями политических обсуждений в Швейцарии
В Швейцарии в скором времени начнется Глобальный Саммит мира в поддержку Украины. Основными вопросами международной встречи станет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.
Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона в пятницу, 14 июня.
Что будет обсуждаться на Саммите мира
По словам главы Офиса президента Украины, это самое большое дипломатическое событие за последние годы.
"Два дня будем говорить о устойчивом, справедливом мире для Украины, о преодолении кризисов, возвращении незаконно депортированных детей, военных, гражданских, пленных, продовольственной, ядерной безопасности", — сказал Ермак.
Также глава Банковой поделился ожиданиями от политического события такого ранга.
"Что касается ожиданий: во-первых - присутствие мировых лидеров на Саммите. Сегодня практически в каждой речи лидеров раздаются слова поддержки. Во-вторых — ожидаем согласования совместного коммюнике, работа над ним продолжается", — заявил Андрей Ермак.
Глобальный Саммит мира — последние новости
Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального саммита мира.
А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.
Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.
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