О чем будут говорить на Саммите мира — Ермак объяснил детали

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

В Швейцарии в скором времени начнется Глобальный Саммит мира в поддержку Украины. Основными вопросами международной встречи станет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона в пятницу, 14 июня.

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По словам главы Офиса президента Украины, это самое большое дипломатическое событие за последние годы.

"Два дня будем говорить о устойчивом, справедливом мире для Украины, о преодолении кризисов, возвращении незаконно депортированных детей, военных, гражданских, пленных, продовольственной, ядерной безопасности", — сказал Ермак.

Также глава Банковой поделился ожиданиями от политического события такого ранга.

"Что касается ожиданий: во-первых - присутствие мировых лидеров на Саммите. Сегодня практически в каждой речи лидеров раздаются слова поддержки. Во-вторых — ожидаем согласования совместного коммюнике, работа над ним продолжается", — заявил Андрей Ермак.

Глобальный Саммит мира — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.