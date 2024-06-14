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Саммит мира — Ермак поделился деталями политических обсуждений в Швейцарии

14 июня 2024 14:44
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Илья Рябинин
редактор
О чем будут говорить на Саммите мира — Ермак объяснил детали
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Швейцарии в скором времени начнется Глобальный Саммит мира в поддержку Украины. Основными вопросами международной встречи станет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона в пятницу, 14 июня.

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Что будет обсуждаться на Саммите мира

По словам главы Офиса президента Украины, это самое большое дипломатическое событие за последние годы.

"Два дня будем говорить о устойчивом, справедливом мире для Украины, о преодолении кризисов, возвращении незаконно депортированных детей, военных, гражданских, пленных, продовольственной, ядерной безопасности", — сказал Ермак.

Также глава Банковой поделился ожиданиями от политического события такого ранга.

"Что касается ожиданий: во-первых - присутствие мировых лидеров на Саммите. Сегодня практически в каждой речи лидеров раздаются слова поддержки. Во-вторых — ожидаем согласования совместного коммюнике, работа над ним продолжается", — заявил Андрей Ермак.

Глобальный Саммит мира — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.

политики
Украина
Швейцария
саммит
безопасность
Андрей Ермак

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