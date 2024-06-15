Делегация Украины на Саммите мира — кто в списке

Владимир Зеленский и Андрей Ермак в Швейцарии. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный Саммит мира. Украину будут представлять лично Президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как стало известно Новини.LIVE из собственных источников, от имени Украины на международной встрече будут присутствовать:

Президент Украины Владимир Зеленский;

глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак;

министр экономики Украины Юлия Свириденко;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Заместители главы Офиса Президента Украины:

Игорь Брусило;

Игорь Жовква;

Николай Точицкий.

Также стало известно, что на Саммите ожидается присутствие Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарии и княжестве Лихтенштейн, экс-генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Глобальный Саммит мира — что известно на данный момент

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального Саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.