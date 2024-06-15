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Саммит мира в Швейцарии — кто вошел в состав украинской делегации

15 июня 2024 10:15
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Илья Рябинин
редактор
Делегация Украины на Саммите мира — кто в списке
Владимир Зеленский и Андрей Ермак в Швейцарии. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный Саммит мира. Украину будут представлять лично Президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Кто будет принимать саммит мира в Швейцарии

Как стало известно Новини.LIVE из собственных источников, от имени Украины на международной встрече будут присутствовать:

  • Президент Украины Владимир Зеленский;
  • глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак;
  • министр экономики Украины Юлия Свириденко;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Заместители главы Офиса Президента Украины:

  • Игорь Брусило;
  • Игорь Жовква;
  • Николай Точицкий.

Также стало известно, что на Саммите ожидается присутствие Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарии и княжестве Лихтенштейн, экс-генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Глобальный Саммит мира — что известно на данный момент

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального Саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.

Владимир Зеленский
Швейцария
саммит
Дмитрий Лубинец
Украина
Дмитрий Кулеба
Юлия Свириденко
Андрей Ермак
Ирина Венедиктова
саммит мира

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