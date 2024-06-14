Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Саміт миру у Швейцарії — оприлюднено остаточний список держав-учасниць arrow

Саміт миру у Швейцарії — оприлюднено остаточний список держав-учасниць

14 червня 2024 20:24
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На саміті миру у Швейцарії будуть 92 країни
Уряд Швейцарії під час пресконференції напередодні мирного саміту у Берні (Фото Pierre Albouy / Reuters)
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у заході, який стартує вже завтра, 15 червня.

Читайте також:

 

92 країни візьмуть участь у саміті миру в Швейцарії, майже 60 представлені на найвищому рівні

Федеральна рада Швейцарії заявила, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільників МЗС.

Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Мета цього заходу — наблизити справедливий і довготривалий мир для України.

Також ми писали про те, на які результати очікує Україна на Саміті миру.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що основними питаннями міжнародної зустрічі буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.

політики
Україна
Швейцарія
саміт миру
Формула миру
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна