На саміті миру у Швейцарії будуть 92 країни

Уряд Швейцарії під час пресконференції напередодні мирного саміту у Берні (Фото Pierre Albouy / Reuters)

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у заході, який стартує вже завтра, 15 червня.

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Федеральна рада Швейцарії заявила, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільників МЗС.

Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Мета цього заходу — наблизити справедливий і довготривалий мир для України.

Також ми писали про те, на які результати очікує Україна на Саміті миру.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що основними питаннями міжнародної зустрічі буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.