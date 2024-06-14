Саміт миру у Швейцарії — на які результати очікує Україна

Президент України Володимир Зеленський виступає в Берліні на конференції, щоб отримати підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених вторгненням Росії. ФОТО: Associated Press

Через лічені дні у швейцарському курорті Бюргеншток розпочнеться довгоочікуваний саміт миру, який, як очікується, може стати відправною точкою наприкінці війни в Україні. Щоправда, з наближенням саміту думки в Україні щодо його результативності розділилися на два табори. Одні покладають на нього надто великі надії, а інші взагалі вважають його марною затією. Які цілі ставить перед собою Україна і чому великих результатів він не принесе, розбиралися Новини.LIVE.

Хто буде на саміті

Майбутній Саміт з питань миру в Україні, організований урядом Швейцарії у координації з урядом України, є найамбіційнішим заходом щодо мобілізації глобальної підтримки України та встановлення міцного миру в країні.

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За словами президента України Володимира Зеленського, свою участь підтвердили понад 100 країн та 75 глав держав. Росія не запрошена, а Китай дав зрозуміти, що не буде приймати участь, бо там не буде Росії. Також не буде президента США Джо Байдена. Крім того, не підтвердили свою участь Бразилія, Туреччина та Південна Африка. Індія заявила, що візьме участь, але поки що неясно, на якому рівні.

До речі, однією з цілей, які перед собою ставила Україна, є максимальна присутність країн Глобального Півдня, у тому числі країн Азії. Але за підсумками оборонної конференції в Сінгапурі стало очевидним, що від Азії до Швейцарії погодилися поїхати лише президент Східного Тимору, старший державний міністр закордонних справ Сінгапуру, а також представник Філіппін.

Три головні пункти переговорів

Незважаючи на відсутність РФ та Китаю, захід є надзвичайно важливим. Як зазначила президент Швейцарії Віола Амхерд, мета саміту — це глобальний діалог та покращення перспектив майбутнього рішення шляхом переговорів. А сам саміт є "першим кроком" на шляху встановлення міцного світу.

Майбутній саміт буде зосереджений на трьох пунктах українського мирного плану з десяти: ядерна та продовольча безпека, а також звільнення військовополонених та викрадених українських дітей.

Ці три пункти були визначені як теми, які можуть спричинити позитивну взаємодію з боку низки країн з різним рівнем підтримки України. Теми ядерної та продовольчої безпеки також мають величезне глобальне значення, і їхнє центральне значення для саміту в задумі мало підвищити шанси на те, що країни, які менш відверто підтримують Україну, захочуть взяти участь.

Хоча на цьому саміті будуть розглянуті лише ці три пункти, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив українців, що уряд не відхилятиметься від десяти пунктів формули світу, зазначивши, що подання трьох пунктів зараз є тактикою для просування його спільної стратегії та заявивши, що "стратегічна мета залишається незмінною — виконання всіх".

Який результат хоче отримати Україна

Як каже Новини.LIVE політолог Володимир Фесенко, цілі, які Україна розраховує Україна за підсумками саміту, змінювалися виходячи із зовнішньої кон'юнктури.

"Сама ідея виникла ще рік тому. Тоді йшлося про просування співпраці серед тієї кількості країн, які підтримували всі пункти "формули Зеленського". Таких країн налічувалося близько 20. Але потім виникла ідея працювати з країнами Глобального Півдня. І розширювати кількість країн, які підтримують мирну ініціативу України. Але у серпні цього року за підсумками зустрічі в Джидді стало зрозуміло, що багато країн Глобального Півдня не будуть підтримувати всі пункти плану", — каже нам Фесенко.

За його словами, головна мета — продемонструвати, що позиція України підтримується великою кількістю країн, а також поламати переговорну стратегію Росії.

"Це дуже важливо зараз. Тому РФ так агресивно намагається зірвати саміт. Оскільки РФ хотіла змусити нас до переговорів на своїх умовах. А це не лише відмова від НАТО, а й скорочення збройних сил, а також відмова від територій, що є неприйнятним для України", — вважає Фесенко.

Таким чином, майбутній саміт у Швейцарії стане продовженням інших дискусій та зустрічей, що відбулися у Копенгагені, Джидді, Мальті та Давосі. У планах України завершити саміт прийняттям підсумкової декларації, яка в ідеальному варіанті буде одноголосно підтримана учасниками.

"Шлях до миру буде складним та довгим"

Водночас як вважають опитані нами політологи, очікувати, що майбутній саміт принесе Україні світ — не варто. "Жоден захід сьогодні не принесе світ. Позиції України та РФ діаметрально протилежні. Шлях до світу буде складним. На мій погляд, мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися не раніше наступного року. І то якщо Україні вдасться стабілізувати ситуацію на фронті та РФ не буде бачити можливість здобути перемогу військовим шляхом. Так, можливо очікування дуже скромні. Але це робота у правильному напрямі", — сказав нам Фесенко.

Говорить про це і політолог Руслан Бортник. "Не варто очікувати, що майбутній саміт стане бенефісом України. Очевидно, що він не спрямований на досягнення миру. Це лише формулювання позиції перед майбутніми переговорами. Тому навряд чи можна очікувати, що цей саміт започаткує мир або хоча б визначить його контури", — сказав нам Бортник. До того ж за його словами, відсутність президента США та Китаю – це негативний сигнал.

Але попри це саме проведення саміту означатиме, що політична ініціатива залишиться за Україною. "Якби цього саміту не було, то ініціатива була б на стороні Китаю та його мирного плану. Тому нам надзвичайно важливо сформувати міжнародну коаліцію і разом підготується до майбутніх переговорів із РФ ", — сказав Бортник.

Експерти також єдині у думці, що оскільки участь представників понад ста країн уже підтверджена, саміт може стати відмінною можливістю продемонструвати підтримку України серед світової спільноти..

Китай збирає свою конференцію

Своєю чергою Китай, який відмовився брати участь у саміті у Швейцарії, вже пропонує скликати свою мирну конференцію за участю представників України та Росії. Про це заявив глава МЗС Китаю Ван під час наради міністрів закордонних справ держав — членів БРІКС.

Як вважає політолог Руслан Бортник, якщо така конференція таки буде скликана, то Україна має брати в ній участь. Тим більше це буде гарна нагода озвучити консолідовану позицію прийняту на саміті у Швейцарії.

"Я вважаю, що нам потрібно брати участь у всіх заходах, де вирішується доля України. Китай може бути другим етапом, де Україна вже може запропонувати єдиний план", — сказав нам Бортник.