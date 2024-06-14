Саммит мира в Швейцарии — на какие результаты рассчитывает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Берлине на конференции, чтобы получить поддержку для восстановления Украины после разрушений, вызванных вторжением России. ФОТО: Associated Press

Спустя считанные дни в швейцарском курорте Бюргеншток начнется долгожданный саммит мира, который, как ожидается, может стать отправной точкой в завершении войны в Украине. Правда с приближением саммита мнения в Украине относительно его результативности разделились на два лагеря. Одни возлагают на него слишком большие надежды, а другие и вовсе считают его бесполезной затеей. Какие цели ставит перед собой Украина и чего стоит ожидать по его итогам, разбирались Новини.LIVE.

Кто будет на саммите

Предстоящий Саммит по вопросам мира в Украине, организованный правительством Швейцарии в координации с правительством Украины, является самым амбициозным мероприятием в части мобилизации глобальной поддержки Украины и установления прочного мира в стране.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, свое участие подтвердили более 100 стран и 75 глав государств. Россия не приглашена, а Китай дал понять, что не будет присутствовать, потому что там не будет России. Также не будет президента США Джо Байдена. Кроме того не подтвердили свое участие Бразилия, Турция и Южная Африка. Индия заявила, что примет участие, но пока неясно, на каком уровне.

К слову, одной из целей, которые перед собой ставила Украина является максимальное присутствие стран Глобального Юга, в том числе стран Азии. Но по итогам оборонной конференции в Сингапуре стало очевидно, что от Азии в Швейцарию согласились поехать только президент Восточного Тимора, старший государственный министр иностранных дел Сингапура, а также представитель Филиппин.

Три главных пункта переговоров

Несмотря на отсутствие РФ и Китая, мероприятие является чрезвычайно важным. Как отметила президент Швейцарии Виола Амхерд, цель саммита — это глобальный диалог и улучшение перспектив будущего решения путем переговоров. А сам саммит является "первым шагом" на пути к установлению прочного мира.

Грядущий саммит будет сосредоточен на трех пунктах украинского мирного плана из десяти: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение военнопленных и похищенных украинских детей.

Эти три пункта были определены как темы, которые могут привести к позитивному взаимодействию со стороны ряда стран с разным уровнем поддержки Украины. Темы ядерной безопасности и продовольственной безопасности также имеют огромное глобальное значение, и их центральное значение для саммита в задумке должно было повысить шансы на то, что страны, менее откровенно поддерживающие Украину, захотят принять участие.

Хотя на этом саммите будут рассмотрены только эти три пункта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил украинцев, что правительство не будет отклоняться от десяти пунктов формулы мира, отметив, что представление трех пунктов сейчас является тактикой для продвижения его общей стратегии, и заявив, что "стратегическая цель остается неизменной — выполнение всех".

Какой результат хочет получить Украина

Как говорит Новини.LIVE политолог Владимир Фесенко, цели, которые Украина рассчитывает получить по итогам саммита менялись исходя из внешней конъюнктуры.

"Сама идея возникла еще год назад. Тогда речь шла о продвижении сотрудничества среди того количества стран, которые поддерживали все пункты "формулы Зеленского". Таких стран насчитывалось около 20. Но потом возникла идея работать со странами Глобального Юга. И расширять количество стран, которые поддерживают мирную инициативу Украины. Но в августе этого года по итогам встречи в Джидде стало понятно, что много стран Глобального Юга не будут поддерживать все пункты плана. Поэтому Украина сознательно пошла на компромисс и выбрала три пункта, которые смогут объединить наибольшее количество стран", — считает Фесенко.

По его словам, главная цель — это продемонстрировать, что позиция Украины поддерживается большим количеством стран, а также поломать переговорную стратегию России.

"Это очень важно сейчас. Поэтому РФ так агрессивно пытается сорвать саммит. Поскольку РФ хотела принудить нас к переговорам на своих условиях. А это не только отказ от НАТО, но и сокращение вооруженных сил, а также отказ от территорий, что неприемлемо для Украины", — считает Фесенко.

Таким образом, предстоящий саммит в Швейцарии станет продолжением других дискуссий и встреч, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе. В планах Украины — завершить саммит принятием итоговой декларации, которая в идеальном варианте будет единогласно поддержана участниками.

"Путь к миру будет сложным"

В то же время, как считают опрошенные нами политологи, ожидать, что грядущий саммит принесет Украине мир — не стоит. "Ни одно мероприятие сегодня не принесет мир. Позиции Украины и РФ диаметрально противоположные. Путь к миру будет сложным. На мой взгляд мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться не раньше следующего года. И то если Украине удастся стабилизировать ситуацию на фронте и РФ не будет видеть возможность одержать победу военным путем. Да, возможно ожидания весьма скромные. Но это работа в правильном направлении", — говорит нам Фесенко.

Говорит об этом и политолог Руслан Бортник. "Не стоит ожидать, что грядущий саммит станет бенефисом Украины. Очевидно, что он не направлен на мир. Это только формулирование позиции перед будущими переговорами. Поэтому вряд ли можно ожидать, что этот саммит положит начало для мира или хотя бы определит его контуры", — сказал нам Бортник. К тому же, по его словам, отсутствие президента США и Китая — это негативный сигнал.

Но несмотря на это, само проведение саммита будет означать, что политическая инициатива останется за Украиной. "Если бы этого саммита не было, то инициатива была бы на стороне Китая и его мирного плана. Поэтому нам чрезвычайно важно сформировать международную коалицию и вместе подготовится к будущим переговорам с РФ", — сказал нам Бортник.

Эксперты также едины во мнении, что поскольку участие представителей более ста стран уже подтверждено, саммит может стать отличной возможностью продемонстрировать широко идущую поддержку Украины среди мирового сообщества.

Китай собирает свою конференцию

В свою очередь Китай, который отказался участвовать в саммите в Швейцарии уже предлагает созвать свою мирную конференцию с участием представителей Украины и России. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС.

Как считает политолог Руслан Бортник, если такая конференция все таки будет созвана, то Украина должна принимать в ней участие. Тем более, это будет хорошая возможность озвучить консолидированную позицию принятую на саммите в Швейцарии.

"Я считаю, что нам нужно принимать участие во всех мероприятиях, где решается судьба Украины. Китай может быть вторым этапом, где Украина уже может предложить единый план", — сказал нам Бортник.