На саммите мира в Швейцарии будут 92 страны.

Президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото: dpa

В Глобальном саммите мира примут участие 92 страны и восемь организаций. Среди участников саммита Саудовская Аравия, однако нет Китая.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в мероприятии, которое стартует уже завтра, 15 июня.

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Федеральный совет Швейцарии заявил, что в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня, примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне — президентов или премьер-министров.

Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне — в основном глав МИД.

Шесть стран будут направлены послам: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Кроме того, Бразилия и Святой Престол имеют статус наблюдателя, а не участника саммита мира. Делегации из Китая, как и ожидалось, не будет.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Цель этого мероприятия — приблизить справедливый и долговременный мир для Украины.

Также мы писали о том, на какие результаты ожидает Украина на Саммите мира.

Раньше глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что основными вопросами международной встречи будет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.